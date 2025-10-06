Φωτογραφίες: Φωταγώγηση της Βουλής για την Παγκόσμια Ημέρα Εγκεφαλικής Παράλυσης

Ανταποκρινόμενη σε σχετικό αίτημα της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή, η Βουλή θέλει να εκφράσει τη συμπαράσταση και την αναγνώρισή της στον αγώνα που δίνουν καθημερινά οι πάσχοντες και οι οικογένειές τους που τους στηρίζουν