Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης.
Φορτηγό παρέσυρε και σκότωσε ηλικιωμένη στην Αμαλιάδα
Φορτηγό παρέσυρε και σκότωσε ηλικιωμένη στην Αμαλιάδα
Πήγαινε στο ΚΑΠΗ για να πάρει το φαγητό της όταν τη χτύπησε το όχημα
Τραγικό θάνατο βρήκε μία ηλικιωμένη γυναίκα όταν παρασύρθηκε από φορτηγό στην προσπάθεια της να διασχίσει το δρόμο στην οδό Καρακανδά στην Αμαλιάδα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του patrisnews η ηλικιωμένη πήγαινε στο ΚΑΠΗ προκειμένου να πάρει το φαγητό της και παρασύρθηκε από μεγάλο φορτηγό.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του patrisnews η ηλικιωμένη πήγαινε στο ΚΑΠΗ προκειμένου να πάρει το φαγητό της και παρασύρθηκε από μεγάλο φορτηγό.
Ειδήσεις σήμερα:
Εκπαιδευτικός μήνυσε διανομέα για επεισόδιο στον δρόμο: Την έβρισε και την έφτυσε μπροστά στο παιδί της
Sold out το παραλιακό μέτωπο της Αττικής: 17.000 ενδιαφερόμενοι από 110 χώρες για αγορά ακινήτου στο Ελληνικό
Δείτε βίντεο: Η στιγμή που μεθυσμένη Βρετανίδα επιβάτις ουρλιάζει σε πτήση προς την Αίγυπτο - Ο πιλότος εξαναγκάστηκε σε προσγείωση στην Κρήτη
Εκπαιδευτικός μήνυσε διανομέα για επεισόδιο στον δρόμο: Την έβρισε και την έφτυσε μπροστά στο παιδί της
Sold out το παραλιακό μέτωπο της Αττικής: 17.000 ενδιαφερόμενοι από 110 χώρες για αγορά ακινήτου στο Ελληνικό
Δείτε βίντεο: Η στιγμή που μεθυσμένη Βρετανίδα επιβάτις ουρλιάζει σε πτήση προς την Αίγυπτο - Ο πιλότος εξαναγκάστηκε σε προσγείωση στην Κρήτη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα