Χωρίς ρεύμα γειτονιές στο Χαλάνδρι, την Αγία Παρασκευή και το Ψυχικό

Χωρίς ρεύμα λόγω βλάβης σε δύο γραμμές του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ βρίσκονται περιοχές στο Χαλάνδρι, την Αγία Παρασκευή και το Ψυχικό. Κάτοικοι μάλιστα ανέφεραν ότι πριν από τη διακοπή της ηλεκτροδότησης άκουσαν δυνατό θόρυβο, σαν από έκρηξη. Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ το πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση αναμένεται να αποκατασταθεί έως τις έξι το απόγευμα.