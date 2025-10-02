Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Χωρίς ρεύμα γειτονιές στο Χαλάνδρι, την Αγία Παρασκευή και το Ψυχικό
Οι βλάβες αναμένεται να αποκατασταθούν έως τις έξι το απόγευμα
Χωρίς ρεύμα λόγω βλάβης σε δύο γραμμές του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ βρίσκονται περιοχές στο Χαλάνδρι, την Αγία Παρασκευή και το Ψυχικό. Κάτοικοι μάλιστα ανέφεραν ότι πριν από τη διακοπή της ηλεκτροδότησης άκουσαν δυνατό θόρυβο, σαν από έκρηξη. Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ το πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση αναμένεται να αποκατασταθεί έως τις έξι το απόγευμα.
