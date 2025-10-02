Απεργία πείνας ξεκινούν τα μέλη της ελληνικής αποστολής στη Γάζα

March to Gaza Greece καταγγέλλει «παράνομη κράτησή» των μελών του από τις ισραηλινές Αρχές, ενώ αναφέρει πως η απόφασή τους να ξεκινήσουν απεργία πείνας αφορά σε «συλλογική στάση απέναντι στο έγκλημα που διαπράττεται ενάντια στον παλαιστινιακό λαό και στη συνεχιζόμενη παραβίαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου.



«Για κάποια στιγμή, πιστέψαμε ότι θα μπορέσουμε το μεσημέρι να είμαστε στη Γάζα»

Νώριτερα, η Πέτη Πέρκα, βουλευτής της Νέας Αριστεράς που βρισκόταν στο πλοίο «Οξυγόνο», δημοσίευσε βίντεο στο Instagram στο οποίο αναφέρει πως εμφανίστηκαν πολεμικά πλοία του Ισραήλ: «Για κάποια στιγμή, πιστέψαμε, θέλαμε να πιστέψουμε ότι θα μπορέσουμε αύριο το μεσημέρι να είμαστε στη Γάζα και να αγκαλιάσουμε αυτά τα παιδιά που μας περιμένουν.



Δυστυχώς όπως περιμέναμε σε 4 μίλια μπροστά από τα πρώτα πλοία έχουν εμφανιστεί πολεμικά πλοία του Ισραήλ. Άρα περιμένουμε να έρθουν και σε εμάς».

Πλούταρχος Βεργής, μέλος πληρώματος “Οξυγόνου”Κυριάκος Βλαχόπουλος, μέλος πληρώματος “Παύλου Φύσσα”Ιωάννα Βρεττού, μέλος πληρώματος “Παύλου Φύσσα”Ευγενία Καββαδία, μέλος πληρώματος “Ahed Tamimi”Άννα Λαγωνικού, μέλος πληρώματος “Παύλου Φύσσα”Κώστας Λαμπρίδης, μέλος πληρώματος “Παύλου Φύσσα”Πάρις Λαυτσής, μέλος πληρώματος “Παύλου Φύσσα”Νίκος Λιαπούρης, μέλος πληρώματος “Ahed Tamimi”Τάκης Πολίτης, μέλος πληρώματος “Παύλου Φύσσα”Αγγελική Σαβαντόγλου, μέλος πληρώματος “Παύλου Φύσσα”Κώστας Φουρίκος, μέλος πληρώματος “Παύλου Φύσσα”»Σημειώνεται πως χθες το βράδυ, οι ρεσάλτο πραγματοποίησαν δυνάμεις του ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού και στο ελληνικό πλοίο «Οξυγόνο».Με ανάρτησή τους στα social media οι ακτιβιστές στο ελληνικό «Οξυγόνο» έγραψαν πως: «Το πλοίο Οξυγόνο έχει αναχαιτιστεί από τις ισραηλινές δυνάμεις σε μια πράξη διεθνούς πειρατείας και κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας. Οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες μας απαγάγονται αυτή τη στιγμή και μεταφέρονται σε άγνωστο μέρος παρά τη θέληση τους. Απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση να εγγυηθεί την άμεση και ασφαλή επιστροφή τους στη χώρα».