Σοβαρά προβλήματα με την ποιότητα του νερού καταγγέλλουν κάτοικοι στα νότια προάστια - Δεν υφίσταται θέμα, λέει η ΕΥΔΑΠ
Εξαιτίας βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης παρατηρήθηκε διαφοροποίηση οσμής στο νερό της βρύσης στις περιοχές Αγίου Δημητρίου, Αλίμου, Δάφνης, Νέας Σμύρνης, Παλαιού Φαλήρου και Νέου Κόσμου - Η ανακοίνωση της ΕΥΔΑΠ
Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν χιλιάδες κάτοικοι των νοτίων προαστίων της Αττικής με το νερό το οποίο σύμφωνα με μαρτυρίες έχει έντονη γεύση χλωρίου. Κάτοικοι αρκετών περιοχών υποστηρίζουν ότι έσπασε ένα αγωγός με λύματα και η ΕΥΔΑΠ προχώρησε στη διοχέτευση μεγάλων ποσοτήτων χλωρίου στο δίκτυο για να μην υπάρξει κίνδυνος για τους καταναλωτές.
Ωστόσο από την ΕΥΔΑΠ ανακοινώνεται ότι, λόγω έκτακτων χειρισμών εξαιτίας βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης, παρατηρήθηκε διαφοροποίηση οσμής στο νερό της βρύσης, στις περιοχές Αγίου Δημητρίου, Αλίμου, Δάφνης, Νέας Σμύρνης, Παλαιού Φαλήρου και Νέου Κόσμου.
Η ΕΥΔΑΠ, με ανακοίνωσή της, διαβεβαιώνει ότι δεν υφίσταται θέμα με την ποιότητα του νερού και ότι το φαινόμενο είναι παροδικό.
Όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση της εταιρείας: "Η ΕΥΔΑΠ φροντίζει καθημερινά ώστε οι πολίτες να απολαμβάνουν με ασφάλεια το αγαθό του νερού, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά και με ταχύτητα τα έκτακτα περιστατικά που προκύπτουν".
Πάντως αρκετοί κάτοικοι έσπευσαν να αγοράσουν εμφιαλωμένο νερό από τα μίνι μάρκετ, ενώ οι δήμαρχοι Αγίου Δημητρίου και Δάφνης Υμηττού εξέδωσαν την ακόλουθη ανακοίνωση:
“Κοινή Ανακοίνωση Δήμων Αγίου Δημητρίου και Δάφνης Υμηττού
Μετά από διαμαρτυρίες δημοτών για έντονη οσμή του νερού του δικτύου ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ οι Δήμαρχοι Αγίου Δημητρίου Στέλιος Μαμαλάκης και Δάφνης-Υμηττού Νίκος Τσιλίφης ήρθαν άμεσα σε απευθείας επικοινωνία τόσο με τον Πρόεδρο της ΕΥΔΑΠ κ. Στεργίου, όσο και με υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΥΔΑΠ, ζητώντας διαβεβαιώσεις για την ποιότητα και την ασφάλεια του νερού.
Τα στελέχη της ΕΥΔΑΠ εμφανίστηκαν καθησυχαστικά και οι δύο Δήμαρχοι ζήτησαν να εκδοθεί άμεσα ανακοίνωση που να βεβαιώνει επίσημα ότι η συγκεκριμένη οσμή δεν ενέχει οποιονδήποτε κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.”
