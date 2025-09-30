ALCO: Δένδιας, Πιερρακάκης, Γεωργιάδης και Χατζηδάκης οι πιο επιτυχημένοι υπουργοί για τους ψηφοφόρους ΝΔ
ALCO: Δένδιας, Πιερρακάκης, Γεωργιάδης και Χατζηδάκης οι πιο επιτυχημένοι υπουργοί για τους ψηφοφόρους ΝΔ

Το 38% του συνόλου δηλώνει ότι θα ωφεληθεί λίγο ή πολύ από τα μέτρα της ΔΕΘ - Το 46% των πολιτών λένε ότι είναι «λίγο, αρκετά ή πολύ» ικανοποιημένοι από τον πρωθυπουργό  και την κυβέρνηση

Τους 8 υπουργούς που θεωρούνται ως οι πιο επιτυχημένοι μέτρησε η ALCO στο β΄ μέρος της δημοσκόπησης που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Alpha TV. Ο Νίκος Δένδιας και ο Κυριάκος Πιερρακάκης προηγούνται και στο σύνολο, όπως και στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. 

Μεταξύ των ψηφοφόρων της ΝΔ, ακολουθούν οι Άδωνις Γεωργιάδης και ο Κωστής Χατζηδάκης, ενώ την 8άδα κλείνουν οι Νίκη Κεραμέως, ο Τάκης Θοεδωρικάκος, ο Βασίλης Κικίλιας και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Στο σύνολο, ισοβαθμούν στην τρίτη θέση οι Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνις Γεωργιάδης και έπονται οι Βασίλης Κικίλιας, Τάκης Θεοδωρικάκος, Νίκη Κεραμέως και Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. 

Το 46% των ερωτηθέντων δηλώνουν από μικρή ως και μεγάλη ικανοποίηση από την κυβέρνηση και τον πρωθυυπουργό - με το «λίγο» να έχει αυξηθεί κατά πέντε μονάδες σε σχέση με τον περασμένο Ιούνιο - με αντίστοιχη υποχώρηση του «πολύ» και του «αρκετά». 

Το 38% αναφέρει ότι ωφελείται από τα μέτρα της ΔΕΘ, ωστόσο το 70% του συνόλου υποστηρίζει ότι θα είχε  μεγαλύτερο όφελος αν είχε γίνει μείωση ΦΠΑ ή ειδικού φόρου κατανάλωσης. 

Δείτε τη δημοσκόπηση:

dimoskopisi06
dimoskopisi07
