Πέλλα: Προσποιούμενοι τους λογιστές εξαπάτησαν τρεις γυναίκες σε μία ημέρα
Οι Αρχές ταυτοποίησαν τα στοιχεία ενός νεαρού άνδρα, ηλικίας 23 ετών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία

Τρεις γυναίκες έπεσαν θύματα απάτης μέσα σε μία ημέρα στην ευρύτερη περιοχή της Πέλλας από επιτήδειους οι οποίοι προσποιήθηκαν τους λογιστές. Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Έδεσσας κατάφεραν να εξιχνιάσουν και τις τρεις περιπτώσεις απάτης και να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία ενός νεαρού άνδρα, ηλικίας 23 ετών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, συνεργοί του νεαρού άνδρα, τηλεφώνησαν σε τρεις γυναίκες -δύο από αυτές στην Έδεσσα και η τρίτη σε χωριό της περιοχής- προσποιούμενοι τον λογιστή, στις 8 Σεπτεμβρίου. Με το πρόσχημα ότι τα χρήματα και κοσμήματα που έχουν στο σπίτι πρέπει δήθεν να εκτιμηθούν, τις έπεισαν να τα συγκεντρώσουν προκειμένου να τα παραδώσουν σε υποτιθέμενο συνεργάτη τους. Με αυτό τον τρόπο κατάφεραν να τις αποσπάσουν συνολικά το χρηματικό ποσό των 18.000 ευρώ, κοσμήματα και λίρες, αξίας 17.750 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση των παθόντων, τα οποία παρέλαβε ο νεαρός για τον οποίο έχει σχηματιστεί η δικογραφία.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.



