Χέγκσεθ: Τα μετάλλια παραμένουν στους στρατιώτες που συμμετείχαν στη «Σφαγή του Πληγωμένου Γόνατου»

Σύμφωνα με ιστορικά αρχεία, ο αμερικανικός στρατός σκότωσε περίπου 250 Ινδιάνους Σιού το 1890 στη Νότια Ντακότα

επιμέλεια: Νάνσυ Κουλούρα
Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ανακοίνωσε πριν από μερικές ώρες ότι οι 20 Αμερικανοί στρατιώτες που συμμετείχαν στη Σφαγή του Πληγωμένου Γόνατου (Wounded Knee) το 1890, με θύματα εκατοντάδες άνδρες, γυναίκες και παιδιά της φυλής Σιού, αξίζουν τα μετάλλια τιμής που τους είχαν απονεμηθεί και έτσι πρόκειται να παραμείνουν στις οικογένειές τους.

Σύμφωνα με τον Guardian, η απόφαση αυτή εντάσσεται σε μια σειρά αμφιλεγόμενων κινήσεων της κυβέρνησης Τραμπ με στόχο την αναδιαμόρφωση της αμερικανικής ιστορίας.

Η σφαγή στο Wounded Knee αποτελεί ένα ιστορικό περιστατικό που διχάζει εδώ και πολλά χρόνια τους Αμερικανούς, με τον χαρακτηρισμό της ως «μάχη» να αμφισβητείται πλέον έντονα. Τα ιστορικά αρχεία αναφέρουν ότι ο αμερικανικός στρατός σκότωσε περίπου 250 Λακότα Σιού, μεταξύ των οποίων πολλές άοπλες γυναίκες και παιδιά, παρότι οι πολεμιστές της φυλής είχαν παραδοθεί.

«Θέλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι [οι στρατιώτες] αξίζουν αυτά τα μετάλλια», δήλωσε ο Χέγκσεθ σε βίντεο που ανήρτησε την Πέμπτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αποκαλώντας τους «γενναίους στρατιώτες», υποστήριξε ότι ειδική επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα πως οι απονομές ήταν δικαιολογημένες. «Η απόφαση είναι πλέον οριστική και η θέση τους στην ιστορία του έθνους μας δεν τίθεται πια υπό αμφισβήτηση».



Ο Δημοκρατικός προκάτοχός του στο Πεντάγωνο, Λόιντ Όστιν, είχε διατάξει το 2024 την επανεξέταση των μεταλλίων μετά από σχετική πρόβλεψη σε νομοσχέδιο του 2022 για την Άμυνα των ΗΠΑ. Κατά την ανακοίνωση της διαδικασίας, το Πεντάγωνο είχε τονίσει ότι ο στόχος ήταν να διασφαλιστεί «πως κανείς δεν τιμήθηκε για πράξεις που δεν συνάδουν με όσα εκπροσωπεί η ανώτατη στρατιωτική διάκριση της χώρας».

Στο βίντεο που ανήρτησε εχθές, ο Χέγκσεθ – γνωστός για τις χριστιανο-εθνικιστικές του θέσεις – ισχυρίστηκε ότι ο προκάτοχός του ενδιαφερόταν «περισσότερο για την πολιτική ορθότητα παρά για την ιστορική ακρίβεια». Δεν έχει αποσαφηνιστεί αν η σχετική έκθεση θα δοθεί στη δημοσιότητα.

Η ανακοίνωση αποτελεί ακόμη μια κίνηση της κυβέρνησης Τραμπ που επικρίνεται ως παρέμβαση στην ιστορική αλήθεια, μετά το προεδρικό διάταγμα του Ρεπουμπλικανού τον Μάρτιο με τίτλο «Αποκατάσταση της Αλήθειας και της Λογικής στην Αμερικανική Ιστορία».

Τους τελευταίους μήνες, ο Χέγκσεθ έχει επαναφέρει σε αρκετές στρατιωτικές βάσεις ονομασίες που συνδέονταν με τη Συνομοσπονδία (το σύνολο των 11 δουλοκτητικών πολιτειών των ΗΠΑ που αποσχίσθηκαν από την Ένωση το 1861 λίγο και πριν και κατά τη διάρκεια του Αμερικανικού Εμφυλίου), έχει αποκαταστήσει μνημεία της, ενώ μετονόμασε και πολεμικό πλοίο του αμερικανικού ναυτικού που τιμούσε τον ακτιβιστή για τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων Χάρβεϊ Μιλκ.



επιμέλεια: Νάνσυ Κουλούρα
