Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη άνδρας που καλλιεργούσε δενδρύλλια κάνναβης σε αποθήκη του σπιτιού του - Δείτε βίντεο
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη άνδρας που καλλιεργούσε δενδρύλλια κάνναβης σε αποθήκη του σπιτιού του - Δείτε βίντεο
Κατασχέθηκαν και εκριζώθηκαν 23 δενδρύλλια κάνναβης ύψους 80 έως 100 εκατοστών
Στη σύλληψη ενός άνδρα για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης σε περιοχή της Θεσσαλονίκης προχώρησε το μεσημέρι της Πέμπτης (25/9) η Αστυνομία.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από έρευνα που έγινε στο σπίτι του δράστη, διαπιστώθηκε ότι καλλιεργεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο σε αποθήκη του σπιτιού του, συνολικά 23 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους 80 έως 100 εκατοστών, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.
Κατασχέθηκε και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνταν για την καλλιέργεια των δενδρυλλίων κάνναβης (λαμπτήρες, σύστημα εξαερισμού, ανεμιστήρας).
Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
