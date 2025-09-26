Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη άνδρας που καλλιεργούσε δενδρύλλια κάνναβης σε αποθήκη του σπιτιού του - Δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Δενδρύλλια Κάνναβη Θεσσαλονίκη Ναρκωτικά Σύλληψη Αστυνομία

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη άνδρας που καλλιεργούσε δενδρύλλια κάνναβης σε αποθήκη του σπιτιού του - Δείτε βίντεο

Κατασχέθηκαν και εκριζώθηκαν 23 δενδρύλλια κάνναβης ύψους 80 έως 100 εκατοστών

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη άνδρας που καλλιεργούσε δενδρύλλια κάνναβης σε αποθήκη του σπιτιού του - Δείτε βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Στη σύλληψη ενός άνδρα για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης σε περιοχή της Θεσσαλονίκης προχώρησε το μεσημέρι της Πέμπτης (25/9) η Αστυνομία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από έρευνα που έγινε στο σπίτι του δράστη, διαπιστώθηκε ότι καλλιεργεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο σε αποθήκη του σπιτιού του, συνολικά 23 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους 80 έως 100 εκατοστών, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.



Κατασχέθηκε και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνταν για την καλλιέργεια των δενδρυλλίων κάνναβης (λαμπτήρες, σύστημα εξαερισμού, ανεμιστήρας).

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Ειδήσεις σήμερα:

Έξω από το μαγαζί του πατέρα του έχασε τη ζωή του ο 11χρονος που παρασύρθηκε στην Ηγουμενίτσα - «Το παιδί μου» φώναζε η μητέρα του

Η στιγμή που ένοπλοι αστυνομικοί των ΟΠΚΕ κάνουν έφοδο σε σπίτι 62χρονου που έκοβε ξύλα από το δάσος της Αρέθουσας και τα πουλούσε

Δείτε βίντεο: Ο Μπαλάσκας έδειξε on air το στήθος του – Ο Λιάγκας ζήτησε συγγνώμη από τους τηλεθεατές
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης