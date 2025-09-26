Πατέρας και γιος επιτέθηκαν και τραυμάτισαν δύο αδέρφια στο Ηράκλειο για ένα χωράφι

Τους επιτέθηκαν με αιχμηρό αντικείμενο και ποιμενική ράβδο - Ο ένας από τα θύματα υπέστη τραύματα στα άκρα και την πλάτη, ενώ ο δεύτερος είχε εκδορές στα χέρια

