Πατέρας και γιος επιτέθηκαν και τραυμάτισαν δύο αδέρφια στο Ηράκλειο για ένα χωράφι
Τους επιτέθηκαν με αιχμηρό αντικείμενο και ποιμενική ράβδο - Ο ένας από τα θύματα υπέστη τραύματα στα άκρα και την πλάτη, ενώ ο δεύτερος είχε εκδορές στα χέρια
Δύο αδέρφια ηλικίας 29 και 32 ετών τραυματίστηκαν σοβαρά χθες το απόγευμα σε περιοχή του Δήμου Φαιστού στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν δέχτηκαν επίθεση από δύο δράστες, οι οποίοι χρησιμοποίησαν αιχμηρό αντικείμενο και ποιμενική ράβδο.
Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Μοιρών. Ο πρώτος υπέστη τραύματα στα άκρα και την πλάτη, ενώ ο δεύτερος είχε εκδορές στα χέρια.
Σύμφωνα με τις καταθέσεις τους, η επίθεση έγινε από δύο άνδρες, πατέρα και γιο, οι οποίοι είχαν διαφορές σχετικά με ένα χωράφι.
Μετά τις πρώτες βοήθειες στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, οι τραυματίες διακομίστηκαν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) για περαιτέρω νοσηλεία. Ο πρώτος τραυματίας παρουσίασε αιμοδυναμική αστάθεια, αλλά η ζωή του δεν είναι σε κίνδυνο.
Η αστυνομία έχει ξεκινήσει εκτενείς έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κανένας από τους δύο. Η προανάκριση συνεχίζεται, ενώ έχει παραγγελθεί ιατροδικαστική εξέταση για τα θύματα.
