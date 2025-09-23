Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Tρένο παρέσυρε αγροτικό σε αφύλακτη διάβαση μέσα στο Σουφλί
Tρένο παρέσυρε αγροτικό σε αφύλακτη διάβαση μέσα στο Σουφλί
Πληροφορίες ότι ο οδηγός του αγροτικού τραυματίστηκε ελαφρά
Ατύχημα με τρένο να παρασέρνει μικρό αγροτικό σημειώθηκε στις 10:20 σήμερα, Τρίτη, το πρωί στο Σουφλί του Έβρου.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του evrosnews.gr, η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο από Ορεστιάδα προς Αλεξανδρούπολη, λίγο μετά τον βόρειο κόμβο παρέσυρε ένα μικρό φορτηγάκι το οποίο επιχείρησε να περάσει την διάβαση που υπάρχει μετά τα σφαγεία, σε διάβαση που δεν έχει προστατευτικές μπάρες και είναι αφύλακτη.
Kατά την ίδια πηγή, ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας αντιλήφθηκε το όχημα και έκοψε ταχύτητα χωρίς όμως να καταφέρνει να αποφύγει την παράσυρση του οχήματος που κατέληξε σε ένα χαντάκι
Η πρώτη εικόνα είναι ότι ο οδηγός του οχήματος που κατάγεται χωριό της περιοχής, τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας για την παροχή πρώτων βοηθειών.
Η αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε στο σημείο, ενώ υπάρχουν μέσα επιβάτες που επίσης δεν έχουν τραυματιστεί.
Ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενεργοποίησε το σύστημα ακαριαίας πέδησης και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχίας, ωστόσο δεν ήταν δυνατό να αποφύγει την πρόσκρουση.
Στο σημείο μετέβησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Οι 10 επιβάτες της αμαξοστοιχίας και το προσωπικό της Hellenic Train είναι καλά στην υγεία τους, ενώ η αμαξοστοιχία υπέστη υλικές ζημιές.
Λόγω του συμβάντος, το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας 1681, η οποία ακινητοποιήθηκε, καταργείται στο τμήμα Λάβαρα – Αλεξανδρούπολη.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του evrosnews.gr, η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο από Ορεστιάδα προς Αλεξανδρούπολη, λίγο μετά τον βόρειο κόμβο παρέσυρε ένα μικρό φορτηγάκι το οποίο επιχείρησε να περάσει την διάβαση που υπάρχει μετά τα σφαγεία, σε διάβαση που δεν έχει προστατευτικές μπάρες και είναι αφύλακτη.
Kατά την ίδια πηγή, ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας αντιλήφθηκε το όχημα και έκοψε ταχύτητα χωρίς όμως να καταφέρνει να αποφύγει την παράσυρση του οχήματος που κατέληξε σε ένα χαντάκι
Η πρώτη εικόνα είναι ότι ο οδηγός του οχήματος που κατάγεται χωριό της περιοχής, τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας για την παροχή πρώτων βοηθειών.
Η αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε στο σημείο, ενώ υπάρχουν μέσα επιβάτες που επίσης δεν έχουν τραυματιστεί.
Η ανακοίνωση της Hellenic Train για το περιστατικό στο ΣουφλίΗ Hellenic Train ενημερώνει ότι, σήμερα στις 10:20, η αμαξοστοιχία 1681 που εκτελούσε το δρομολόγιο Ορμένιο - Αλεξανδρούπολη συγκρούστηκε με φορτηγό όχημα, το οποίο παραβίασε αφύλακτη ισόπεδη διάβαση, κοντά στο Σουφλί.
Ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενεργοποίησε το σύστημα ακαριαίας πέδησης και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχίας, ωστόσο δεν ήταν δυνατό να αποφύγει την πρόσκρουση.
Στο σημείο μετέβησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Οι 10 επιβάτες της αμαξοστοιχίας και το προσωπικό της Hellenic Train είναι καλά στην υγεία τους, ενώ η αμαξοστοιχία υπέστη υλικές ζημιές.
Λόγω του συμβάντος, το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας 1681, η οποία ακινητοποιήθηκε, καταργείται στο τμήμα Λάβαρα – Αλεξανδρούπολη.
Οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας, προωθούνται στον τελικό τους προορισμό με λεωφορεία της Hellenic Train.
Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.
Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.
Ειδήσεις σήμερα:
Δικηγόροι: Αλλάζουν όλα για την άδεια άσκησης, την πρακτική και τις προαγωγές
Θρήνος για τον 20χρονο Ιάσονα στον Βόλο: Υποχώρησε το πλέξιγκας που πάτησε και έπεσε στον φωταγωγό - Πώς έγινε το δυστύχημα
Το Ερωτοδικείο, οι εκκεντρικές εμφανίσεις και η κραυγή που έκαναν θρύλο της trash tv τον «Μίστερ Εθνικά Μπούτια»
Δικηγόροι: Αλλάζουν όλα για την άδεια άσκησης, την πρακτική και τις προαγωγές
Θρήνος για τον 20χρονο Ιάσονα στον Βόλο: Υποχώρησε το πλέξιγκας που πάτησε και έπεσε στον φωταγωγό - Πώς έγινε το δυστύχημα
Το Ερωτοδικείο, οι εκκεντρικές εμφανίσεις και η κραυγή που έκαναν θρύλο της trash tv τον «Μίστερ Εθνικά Μπούτια»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα