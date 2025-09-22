Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Νέα έξοδος στην Αττική Οδό, στη Μεταμόρφωση έως το 2026
Στόχος, η αποσυμφόρηση του πιο «πνιγμένου» κόμβου του οδικού δικτύου - Στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το σύνολο των έργων χωρίς αναπροσαρμογή των διοδίων - Τι ανακοίνωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας
Την έναρξη μιας σημαντικής παρέμβασης που φιλοδοξεί να αλλάξει την εικόνα της Αττικής Οδού ανακοίνωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας. Στόχος, η αποσυμφόρηση του πιο «πνιγμένου» κόμβου του οδικού δικτύου, αυτού της Μεταμόρφωσης.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα διαμορφωθούν δύο ξεχωριστές έξοδοι, με απόσταση περίπου 150 μέτρων μεταξύ τους. Με αυτόν τον τρόπο, οι οδηγοί που έρχονται από διαφορετικές κατευθύνσεις δε θα συναντώνται στο ίδιο «στενό πέρασμα».
Εφόσον το σχέδιο αποδώσει, η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο θα βελτιωθεί κατά περίπου 50%. Για τους χιλιάδες οδηγούς που περνούν καθημερινά από τον κόμβο, αυτό σημαίνει λιγότερη ταλαιπωρία και περισσότερο χρόνο στον προορισμό τους.
Το σημερινό αδιέξοδοΌσοι οδηγοί κατευθύνονται από την Αττική Οδό προς την εθνική οδό Αθηνών–Λαμίας γνωρίζουν καλά το σημείο: δύο διαφορετικές ροές –από Ελευσίνα και Αεροδρόμιο– αναγκάζονται να ενωθούν σε μία λωρίδα. Το αποτέλεσμα είναι ουρές, καθυστερήσεις και αυξημένο κυκλοφοριακό χάος.
Χρονοδιάγραμμα και κόστοςΗ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, που διαχειρίζεται την Αττική Οδό, αναλαμβάνει τις μελέτες και στη συνέχεια την υλοποίηση του έργου. Η ολοκλήρωση τοποθετείται στο 2026, χωρίς καμία επιβάρυνση στα διόδια, όπως διαβεβαίωσε ο υπουργός.
Πηγή: newmoney
