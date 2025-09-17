Ουρές στη Θεσσαλονίκη για τα εγκαίνια αλυσίδας fast food - Δείτε βίντεο
Το κατάστημα άνοιξε στη συμβολή της Μητροπόλεως με την Αγίας Σοφίας, στον χώρο που παλαιότερα φιλοξενούσε το ζαχαροπλαστείο «Τερκενλής»
Εικόνες που το τελευταίο διάστημα έχουν αποτυπωθεί αρκετές φορές σε εγκαίνια αλυσίδων fast food στην Ελλάδα, καταγράφηκαν την Τρίτη στη Θεσσαλονίκη.
Αφορμή αυτή τη φορά η έναρξη λειτουργίας του πρώτου καταστήματος της αλυσίδας Jackaroo στην πόλη.
Το κατάστημα άνοιξε στη συμβολή της Μητροπόλεως με την Αγίας Σοφίας, στον χώρο που παλαιότερα φιλοξενούσε το ζαχαροπλαστείο «Τερκενλής».
Εκατοντάδες άτομα - κυρίως νέοι - στήθηκαν από νωρίς το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ στην ουρά για να δοκιμάσουν τις γεύσεις της αλυσίδας fast food, όπως φαίνεται στα βίντεο που ακολουθούν.
@jackaroo_sandwiches
Σας περιμένουμε να κλείσουμε τους δρόμους της Θεσσαλονίκης #Jackaroo #thessaloniki♬ Funny video "Carmen Prelude" Arranging weakness(836530) - yo suzuki(akisai)
@clairewanders
Yes! You heard it right—Jackaroo just opened TODAY in Thessaloniki!! 🤤😋 I’m obsessed!! ❤️ @Jackaroo #jackaroo #greece #thessalonikigreece #Foodie #opening♬ Jet2 Advert - ✈️A7-BBH | MAN 🇬🇧
Σε συναγερμό οι Ένοπλες Δυνάμεις λόγω του Πίρι Ρέις - Άσκηση ετοιμότητας από τον Έβρο έως τη Μεγίστη
Navy Seals: Οι αόρατες «φώκιες» που σκότωσαν τον Μπιν Λάντεν και οι μυστικές αποστολές που απέτυχαν, από τη Γρενάδα έως την Υεμένη
«Ένας έρωτας γεννιέται;»: Viral η αλληλεπίδραση νεαρής διαδηλώτριας με αστυνομικό σε πορεία υπέρ των Παλαιστινίων στην Ισπανία
