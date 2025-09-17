Ουρές στη Θεσσαλονίκη για τα εγκαίνια αλυσίδας fast food - Δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Fast Food

Ουρές στη Θεσσαλονίκη για τα εγκαίνια αλυσίδας fast food - Δείτε βίντεο

Το κατάστημα άνοιξε στη συμβολή της Μητροπόλεως με την Αγίας Σοφίας, στον χώρο που παλαιότερα φιλοξενούσε το ζαχαροπλαστείο «Τερκενλής»

Ουρές στη Θεσσαλονίκη για τα εγκαίνια αλυσίδας fast food - Δείτε βίντεο
165 ΣΧΟΛΙΑ
Εικόνες που το τελευταίο διάστημα έχουν αποτυπωθεί αρκετές φορές σε εγκαίνια αλυσίδων fast food στην Ελλάδα, καταγράφηκαν την Τρίτη στη Θεσσαλονίκη.

Αφορμή αυτή τη φορά η έναρξη λειτουργίας του πρώτου καταστήματος της αλυσίδας Jackaroo στην πόλη.

Το κατάστημα άνοιξε στη συμβολή της Μητροπόλεως με την Αγίας Σοφίας, στον χώρο που παλαιότερα φιλοξενούσε το ζαχαροπλαστείο «Τερκενλής».

Εκατοντάδες άτομα - κυρίως νέοι - στήθηκαν από νωρίς το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ στην ουρά για να δοκιμάσουν τις γεύσεις της αλυσίδας fast food, όπως φαίνεται στα βίντεο που ακολουθούν.

@jackaroo_sandwiches

#thessaloniki #trending #viral #foryou #fyp

♬ πρωτότυπος ήχος - Jackaroo

@jackaroo_sandwiches

Σας περιμένουμε να κλείσουμε τους δρόμους της Θεσσαλονίκης #Jackaroo #thessaloniki

♬ Funny video "Carmen Prelude" Arranging weakness(836530) - yo suzuki(akisai)

Κλείσιμο
@clairewanders

Yes! You heard it right—Jackaroo just opened TODAY in Thessaloniki!! 🤤😋 I’m obsessed!! ❤️ @Jackaroo #jackaroo #greece #thessalonikigreece #Foodie #opening

♬ Jet2 Advert - ✈️A7-BBH | MAN 🇬🇧

Ειδήσεις σήμερα:

Σε συναγερμό οι Ένοπλες Δυνάμεις λόγω του Πίρι Ρέις - Άσκηση ετοιμότητας από τον Έβρο έως τη Μεγίστη

Navy Seals: Οι αόρατες «φώκιες» που σκότωσαν τον Μπιν Λάντεν και οι μυστικές αποστολές που απέτυχαν, από τη Γρενάδα έως την Υεμένη

«Ένας έρωτας γεννιέται;»: Viral η αλληλεπίδραση νεαρής διαδηλώτριας με αστυνομικό σε πορεία υπέρ των Παλαιστινίων στην Ισπανία
165 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η COSMOTE TELEKOM στηρίζει τον ελληνικό στίβο – Χορηγός του ΣΕΓΑΣ και των Ολυμπιονικών Τεντόγλου & Καραλή

Με τη λάμψη του Μίλτου Τεντόγλου, τη δυναμική του Εμμανουήλ Καραλή και την ενωμένη εθνική ομάδα, η Ελλάδα δίνει το «παρών» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου - Στο πλευρό τους βρίσκεται η COSMOTE TELEKOM, στηρίζοντας έμπρακτα κάθε βήμα τους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης