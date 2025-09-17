Καιρός: Προειδοποίηση για βοριάδες έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο από Πέμπτη έως και το Σάββατο - Μελτέμια, ζέστη και ανομβρία
Σημαντική ενίσχυση θα παρουσιάσουν οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο - Μελτέμια, ζέστη και ανομβρία - Η εξέλιξη του καιρού έως και το Σάββατο
Το καμπανάκι κρούουν οι μετεωρολόγοι για τους ενισχυμένους ανέμους που θα πλήξουν τη χώρα τις επόμενες ημέρες.
Μπορεί σήμερα οι άνεμοι στο Αιγαίο να μην ξεπερνούν τα 5 με 6 μποφόρ, όμως το όψιμο μελτέμι θα κυριαρχήσει έως και το Σάββατο, με εντάσεις στα 7 με 8 μποφόρ, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, με αποτέλεσμα να πέσει η θερμοκρασία 2 με 3 βαθμούς.
Πιο αναλυτικά, σήμερα θα είναι αίθριος ο καιρός στη χώρα, με λίγα σύννεφα στα βόρεια και κάποιες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και στο Αιγαίο αλλά και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία στα βόρεια θα φτάσει τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου και στην υπόλοιπη χώρα τους 29 με 33 και τοπικά τους 34 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη θα επίσης αίθριος ο καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως 30 βαθμούς. Από την Πέμπτη η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα θα είναι στους 28 βαθμούς και στους 27 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη.
Αναμένεται αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια. Τοπικές βροχές με πιθανότητα καταιγίδων μετά τις απογευματινές ώρες σε Αν. Μακεδονία και Θράκη.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 11 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 10 έως 31-32 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 12 έως 34-35 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 11 έως 31-33 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 12 έως 33 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 17 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου.
Δείτε την εξέλιξη του καιρού μέσω Windy, πώς θα κινηθούν οι ισχυροί άνεμοι
Αναμένεται αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια. Τοπικές βροχές με πιθανότητα καταιγίδων μετά τις απογευματινές ώρες σε Αν. Μακεδονία και Θράκη.
Ο καιρός σήμερα
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 11 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 10 έως 31-32 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 12 έως 34-35 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 11 έως 31-33 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 12 έως 33 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 17 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ και τοπικά 6 μποφόρ με τάση ενίσχυσης από τα βόρεια τις βραδινές ώρες. Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί γενικά άνεμοι με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ και τοπικά έως 6 μποφόρ.
Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ, ενώ σημαντική ενίσχυση των ανέμων από βόρειες διευθύνσεις αναμένεται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος γενικά καιρός με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη 6 με 7 και από το απόγευμα στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα τους 31 με 33 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 28 με 30 ενώ στα νησιά του Αιγαίου δε θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα νότια.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 και τοπικά έως το απόγευμα 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και τις πρωινές ώρες στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
Ο καιρός την Πέμπτη 18 ΣεπτεμβρίουΓενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις προβλέπονται μέχρι το μεσημέρι στη Χαλκιδική, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο και από το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη 6 με 7 και από το απόγευμα στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα τους 31 με 33 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 28 με 30 ενώ στα νησιά του Αιγαίου δε θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός την Παρασκευή 19 ΣεπτεμβρίουΓενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα νότια.
Ο καιρός το Σάββατο 20 ΣεπτεμβρίουΓενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 και τοπικά έως το απόγευμα 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Ο καιρός την Κυριακή 21 ΣεπτεμβρίουΓενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και τις πρωινές ώρες στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
