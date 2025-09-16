Εξώδικο Καρυστιανού - Ρούτσι σε Κακλαμάνη, Μητσοτάκη και Άρειο Πάγο για την εκταφή των σορών των παιδιών τους

Οι δύο γονείς ζητούν την εκταφή «προς ανάδειξη της αλήθειας, τον εντοπισμό της χημικής σύνθεσης του άγνωστου καυσίμου, το οποίο ρητά αναφέρει το από 27.02.2025 πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, την ύπαρξη του οποίου εμπεριστατωμένα αιτιολόγησαν οι τεχνικοί σύμβουλοι των παθόντων και σε κάθε περίπτωση επιβεβαίωσε μεταξύ άλλων και το από 29.08.2025 πόρισμα του Γενικού Χημείου του Κράτους»