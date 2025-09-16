Ta serum της LA VIE EN ROSE ενισχύουν τη φυσική ανανέωση, προστατεύουν από εξωτερικές επιβαρύνσεις και χαρίζουν αίσθηση άνεσης, φρεσκάδας και ευεξίας κάθε στιγμή της ημέρας.
ΑΣΕΠ 1ΓΒ/2025: Βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για 2.084 μόνιμες προσλήψεις
ΑΣΕΠ 1ΓΒ/2025: Βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για 2.084 μόνιμες προσλήψεις
Ποιους αφορά - Πότε οι ενστάσεις
Βγήκαν σήμερα, Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025, τα προσωρινά αποτελέσματα για την προκήρυξη μονίμων με αριθμό 1ΓΒ/2025 του ΑΣΕΠ.
Η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού (Κ.Ε.Δ.) ανακοινώνει την έκδοση και καταχώριση στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ των πινάκων για την πλήρωση 2.084 θέσεων.
Αφορά πτυχιούχους της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων σε φορείς του δημόσιου τομέα (Β’ Στάδιο) από επιτυχόντες του πανελληνίου γραπτού διαγωνισμού της 2Γ/2022.
Ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 08:00 έως και την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 14:00 αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του (www.asep.gr) ακολουθώντας τη διαδρομή: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες→ Ένσταση.
Για την ένσταση απαιτείται παράβολο είκοσι ευρώ (20 €) άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει το παράβολο το οποίο έχει προμηθευτεί ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας Φορέας Δημοσίου → Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (www.gsis.gr). Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «e παράβολο»), ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου πριν την υποβολή της ένστασής του.
Στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ έχει αναρτηθεί Εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση και την υποβολή της ένστασης (www.asep.gr– Ενημερωτική Πύλη → Βοήθεια → Εγχειρίδια Χρήσης → Ηλεκτρονική Ένσταση).
Οι οριστικοί πίνακες θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων.
Επισημαίνεται ότι για την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων ελέγχθηκαν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των υποψηφίων που περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων, με βάση τα στοιχεία που οι ίδιοι δήλωσαν και σε συσχέτιση με τους κωδικούς θέσεων και τα προσόντα στην προκήρυξη 2Γ/2022.
Η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού (Κ.Ε.Δ.) ανακοινώνει την έκδοση και καταχώριση στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ των πινάκων για την πλήρωση 2.084 θέσεων.
Αφορά πτυχιούχους της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων σε φορείς του δημόσιου τομέα (Β’ Στάδιο) από επιτυχόντες του πανελληνίου γραπτού διαγωνισμού της 2Γ/2022.
Ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 08:00 έως και την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 14:00 αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του (www.asep.gr) ακολουθώντας τη διαδρομή: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες→ Ένσταση.
Για την ένσταση απαιτείται παράβολο είκοσι ευρώ (20 €) άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει το παράβολο το οποίο έχει προμηθευτεί ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας Φορέας Δημοσίου → Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (www.gsis.gr). Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «e παράβολο»), ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου πριν την υποβολή της ένστασής του.
Στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ έχει αναρτηθεί Εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση και την υποβολή της ένστασης (www.asep.gr– Ενημερωτική Πύλη → Βοήθεια → Εγχειρίδια Χρήσης → Ηλεκτρονική Ένσταση).
Οι οριστικοί πίνακες θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων.
Επισημαίνεται ότι για την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων ελέγχθηκαν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των υποψηφίων που περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων, με βάση τα στοιχεία που οι ίδιοι δήλωσαν και σε συσχέτιση με τους κωδικούς θέσεων και τα προσόντα στην προκήρυξη 2Γ/2022.
Ειδήσεις σήμερα:
H σύζυγος του Αντετοκούνμπο, Μαράια, καταγγέλλει απειλές από Τούρκους: «Θα σκοτώσουμε όλη την οικογένειά σου» της γράφουν
Στη Νέα Δημοκρατία προσχώρησε ο Ανδρέας Λοβέρδος
Βιομήχανος, πολιτικός και επιχειρηματίας έπεσαν θύματα μεγάλης κομπίνας με κάλπικες χρυσές λίρες - Τι ανακάλυψε το ελληνικό FBI
H σύζυγος του Αντετοκούνμπο, Μαράια, καταγγέλλει απειλές από Τούρκους: «Θα σκοτώσουμε όλη την οικογένειά σου» της γράφουν
Στη Νέα Δημοκρατία προσχώρησε ο Ανδρέας Λοβέρδος
Βιομήχανος, πολιτικός και επιχειρηματίας έπεσαν θύματα μεγάλης κομπίνας με κάλπικες χρυσές λίρες - Τι ανακάλυψε το ελληνικό FBI
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα