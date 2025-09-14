Την άνοιξη παραδίδεται πλήρως σε κυκλοφορία ο Ε65

➢ 2 Δίδυμες Σήραγγες (στο 176ο χλμ) και μία σήραγγα μονού κλάδου (στο 137ο χλμ)➢ 2 Τεχνικά Cut & Cover (στο 137ο χλμ. και 138ο χλμ)➢ 23 Γέφυρες➢ 14 Άνω & 40 Κάτω Διαβάσεις➢ 3 αμφίπλευροι Χώροι Στάθμευσης & Ανάπαυσης (Parking & WC)➢ 89 Κιβωτοειδείς Οχετοί και Διαβάσεις Πανίδας➢ 6 Ανισόπεδοι Κόμβοι (Βασιλικής, Καλαμπάκας, Γρεβενών, Οξύνειας, Αγιόφυλλου-Καρπερού και Εγνατίας)➢ 2 Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Ράξα Τρικάλων, Αγιόφυλλο - Καρπερό)➢ 1 Μετωπικός Σταθμός Διοδίων και 2 Πλευρικοί Σταθμοί Διοδίων➢ 2 Κέντρα Ελέγχου & Συντήρησης (Τρικάλων, Αγιόφυλλου - Καρπερού)➢ 1 Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας & 1 Κέντρο Ελέγχου ΣηράγγωνΤην πρόοδο των εργασιών επιθεώρησε πριν από λίγες μέρες ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας οποίος σε δηλώσεις του τόνισε ότι το «έργο προχωρά με πολύ καλό ρυθμό και κάποια ζητήματα που είχαν ανακύψει, αντιμετωπίστηκαν. Η αρχαιολογική υπηρεσία έχει ολοκληρώσει τις ανασκαφές και τις παρέδωσε πριν λίγες μέρες, οπότε είμαστε αισιόδοξοι ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα - καιρού επιτρέποντος φυσικά - και το δεύτερο τρίμηνο του 2026 θα παραδοθεί στην κυκλοφορία. Είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός αυτοκινητόδρομος που εξυπηρετεί τη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία, καθώς και πολλές άλλες περιοχές, ενισχύοντας την οδική ασφάλεια, μειώνοντας δραστικά τους χρόνους μετακίνησης και προσφέροντας νέες δυνατότητες στην τοπική οικονομία, στον τουρισμό και στην καθημερινότητα των πολιτών».Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ