Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Φωτιά τώρα σε μονοκατοικία στην Αμαλιάδα, ανασύρθηκε άντρας χωρίς τις αισθήσεις του
Φωτιά τώρα σε μονοκατοικία στην Αμαλιάδα, ανασύρθηκε άντρας χωρίς τις αισθήσεις του
Έρευνα των Αρχών για τα αίτια της πυρκαγιάς
Ένας 60χρονος άντρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις μετά από φωτιά σε μονοκατοικία στην Αμαλιάδα.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε κλήση το πρωί του Σαββάτου, και κατά την επιχείρηση, οι πυροσβέστες εντόπισαν έναν άντρα απανθρακωμένο σε ένα από τα δωμάτια, ενώ η φωτιά είχε ξεκινήσει από το ένα δωμάτιο και επεκτεινόταν στα υπόλοιπα.
Παρά την έγκαιρη παρέμβασή τους, δεν κατέστη δυνατό να σωθεί ο άντρας, ο οποίος ζούσε εκεί πολλά χρόνια μαζί με τον αδερφό του, αλλά είχε μείνει μόνος μετά τον θάνατο του τελευταίου.
Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά, προσπαθώντας να κατανοήσουν τα αίτια και τα γεγονότα που οδήγησαν στον τραγικό θάνατο του άνδρα.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε κλήση το πρωί του Σαββάτου, και κατά την επιχείρηση, οι πυροσβέστες εντόπισαν έναν άντρα απανθρακωμένο σε ένα από τα δωμάτια, ενώ η φωτιά είχε ξεκινήσει από το ένα δωμάτιο και επεκτεινόταν στα υπόλοιπα.
Παρά την έγκαιρη παρέμβασή τους, δεν κατέστη δυνατό να σωθεί ο άντρας, ο οποίος ζούσε εκεί πολλά χρόνια μαζί με τον αδερφό του, αλλά είχε μείνει μόνος μετά τον θάνατο του τελευταίου.
Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά, προσπαθώντας να κατανοήσουν τα αίτια και τα γεγονότα που οδήγησαν στον τραγικό θάνατο του άνδρα.
Ειδήσεις σήμερα
Πρεμιέρα για την 24ωρη λειτουργία σε μετρό, τραμ και λεωφορεία κάθε Σάββατο - Τα δρομολόγια
Η πρόγνωση του καιρού για το Σαββατοκύριακο - Αλλάζει ο καιρός από Δευτέρα, πώς θα επηρεαστεί η Αττική
Υποδοχή με χειροκρότημα κατά την επιστροφή της Εθνικής στο ξενοδοχείο - Δείτε βίντεο
Πρεμιέρα για την 24ωρη λειτουργία σε μετρό, τραμ και λεωφορεία κάθε Σάββατο - Τα δρομολόγια
Η πρόγνωση του καιρού για το Σαββατοκύριακο - Αλλάζει ο καιρός από Δευτέρα, πώς θα επηρεαστεί η Αττική
Υποδοχή με χειροκρότημα κατά την επιστροφή της Εθνικής στο ξενοδοχείο - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα