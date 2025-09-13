Φωτιά τώρα σε μονοκατοικία στην Αμαλιάδα, ανασύρθηκε άντρας χωρίς τις αισθήσεις του
Έρευνα των Αρχών για τα αίτια της πυρκαγιάς

Ένας 60χρονος άντρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις μετά από φωτιά σε μονοκατοικία στην Αμαλιάδα.

Η  Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε κλήση το πρωί του Σαββάτου, και κατά την επιχείρηση, οι πυροσβέστες εντόπισαν έναν άντρα απανθρακωμένο σε ένα από τα δωμάτια, ενώ η φωτιά είχε ξεκινήσει από το ένα δωμάτιο και επεκτεινόταν στα υπόλοιπα.

 Παρά την έγκαιρη παρέμβασή τους, δεν κατέστη δυνατό να σωθεί ο άντρας, ο οποίος ζούσε εκεί πολλά χρόνια μαζί με τον αδερφό του, αλλά είχε μείνει μόνος μετά τον θάνατο του τελευταίου.

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά, προσπαθώντας να κατανοήσουν τα αίτια και τα γεγονότα που οδήγησαν στον τραγικό θάνατο του άνδρα.

