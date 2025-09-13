Αυτοκίνητο παρέσυρε ανήλικη στα Καμίνια και την εγκατέλειψε

Μία 15χρονη παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στα Καμίνια, ο οδηγός του οποίου την εγκατέλειψε και πλέον αναζητείται.Το περιστατικό συνέβη την Παρασκευή στη διασταύρωση των οδών Αγίου Ελευθερίου και Σερίφου.Η ανήλικη, που δεν τραυματίστηκε,. Οι γονείς της κοπέλας δεν επιθυμούσαν την κλήση ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ.Κατά του οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία και αναζητείται στα όρια του αυτοφώρου.