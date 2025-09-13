Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Αυτοκίνητο παρέσυρε ανήλικη στα Καμίνια και την εγκατέλειψε
Αυτοκίνητο παρέσυρε ανήλικη στα Καμίνια και την εγκατέλειψε
Αναζητείται ο οδηγός - Οι γονείς της κοπέλας την μετέφεραν οι ίδιοι στο νοσοκομείο
Μία 15χρονη παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στα Καμίνια, ο οδηγός του οποίου την εγκατέλειψε και πλέον αναζητείται.
Το περιστατικό συνέβη την Παρασκευή στη διασταύρωση των οδών Αγίου Ελευθερίου και Σερίφου.
Η ανήλικη, που δεν τραυματίστηκε, μετέβη προληπτικά με τους γονείς της σε νοσοκομείο. Οι γονείς της κοπέλας δεν επιθυμούσαν την κλήση ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ.
Κατά του οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία και αναζητείται στα όρια του αυτοφώρου.
Το περιστατικό συνέβη την Παρασκευή στη διασταύρωση των οδών Αγίου Ελευθερίου και Σερίφου.
Η ανήλικη, που δεν τραυματίστηκε, μετέβη προληπτικά με τους γονείς της σε νοσοκομείο. Οι γονείς της κοπέλας δεν επιθυμούσαν την κλήση ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ.
Κατά του οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία και αναζητείται στα όρια του αυτοφώρου.
Ειδήσεις σήμερα
Πώς έγινε το φονικό τροχαίο στην Ολυμπία Οδό: Το λάθος πριν τα τούνελ, η αναστροφή στον παράδρομο και η αντίθετη πορεία της 70χρονης - Δείτε χάρτες
«Φωνή λαού» στο Νεπάλ: Οι διαδηλωτές της Gen Z διάλεξαν ως μεταβατική πρωθυπουργό της χώρας μία 73χρονη πρώην δικαστικό, πολέμιο της διαφθοράς
Μαρουσώ Τζανετή: Είμαι μια χημικός που εργάζεται και ως μοντέλο - Η Ελληνίδα καλλονή «σαρώνει» τα editorials μόδας και τις πασαρέλες
Πώς έγινε το φονικό τροχαίο στην Ολυμπία Οδό: Το λάθος πριν τα τούνελ, η αναστροφή στον παράδρομο και η αντίθετη πορεία της 70χρονης - Δείτε χάρτες
«Φωνή λαού» στο Νεπάλ: Οι διαδηλωτές της Gen Z διάλεξαν ως μεταβατική πρωθυπουργό της χώρας μία 73χρονη πρώην δικαστικό, πολέμιο της διαφθοράς
Μαρουσώ Τζανετή: Είμαι μια χημικός που εργάζεται και ως μοντέλο - Η Ελληνίδα καλλονή «σαρώνει» τα editorials μόδας και τις πασαρέλες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα