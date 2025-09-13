Αυτοκίνητο παρέσυρε ανήλικη στα Καμίνια και την εγκατέλειψε
ΕΛΛΑΔΑ
Καμίνια Ασθενοφόρο Παράσυρση

Αυτοκίνητο παρέσυρε ανήλικη στα Καμίνια και την εγκατέλειψε

Αναζητείται ο οδηγός - Οι γονείς της κοπέλας την μετέφεραν οι ίδιοι στο νοσοκομείο

Αυτοκίνητο παρέσυρε ανήλικη στα Καμίνια και την εγκατέλειψε
6 ΣΧΟΛΙΑ
Μία 15χρονη παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στα Καμίνια, ο οδηγός του οποίου την εγκατέλειψε και πλέον αναζητείται.

Το περιστατικό συνέβη την Παρασκευή στη διασταύρωση των οδών Αγίου Ελευθερίου και Σερίφου.

Η ανήλικη, που δεν τραυματίστηκε, μετέβη  προληπτικά με τους γονείς της σε νοσοκομείο. Οι γονείς της κοπέλας δεν επιθυμούσαν την κλήση ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ.

Κατά του οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία και αναζητείται στα όρια του αυτοφώρου.


Ειδήσεις σήμερα

Πώς έγινε το φονικό τροχαίο στην Ολυμπία Οδό: Το λάθος πριν τα τούνελ, η αναστροφή στον παράδρομο και η αντίθετη πορεία της 70χρονης - Δείτε χάρτες

«Φωνή λαού» στο Νεπάλ: Οι διαδηλωτές της Gen Z διάλεξαν ως μεταβατική πρωθυπουργό της χώρας μία 73χρονη πρώην δικαστικό, πολέμιο της διαφθοράς

Μαρουσώ Τζανετή: Είμαι μια χημικός που εργάζεται και ως μοντέλο - Η Ελληνίδα καλλονή «σαρώνει» τα editorials μόδας και τις πασαρέλες
6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης