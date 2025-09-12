Ερσίν Τατάρ: Η τουρκική θέση της λύσης δύο κρατών στην Κύπρο κερδίζει έδαφος
Ερσίν Τατάρ: Η τουρκική θέση της λύσης δύο κρατών στην Κύπρο κερδίζει έδαφος
«Η μεγαλύτερη δύναμή μας στον ΟΗΕ είναι το γεγονός ότι στις ομιλίες του προέδρου Ερντογάν δίνεται χώρος στην Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου (Ψευδοκράτος)», είπε ο Τατάρ
Η πολιτική της λύσης δύο κρατών στην Κύπρο έχει πλέον αρχίσει να γίνεται πιο αποδεκτή στη διεθνή σκηνή, χάρη και στη στήριξη της Τουρκίας, ισχυρίστηκε ο Τουρκοκύπριο ηγέτης Ερσίν Τατάρ σε συνέντευξή του στην τουρκική κρατική τηλεόραση TRT Haber.
«Η μεγαλύτερη δύναμή μας στον ΟΗΕ είναι το γεγονός ότι στις ομιλίες του προέδρου Ερντογάν δίνεται χώρος στην Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου (Ψευδοκράτος)». Είπε ότι η πρόσκληση που έλαβε από τα Ηνωμένα Έθνη για συμμετοχή σε συναντήσεις, ενώ είναι γνωστή η θέση του για δύο κράτη, αποτελεί «ένδειξη διεθνούς αποδοχής» κατά τον ισχυρισμό του.
Ο Τατάρ υπενθύμισε ότι τα τελευταία πέντε χρόνια συμμετείχε σε συνόδους του Οργανισμού Τουρκογενών Κρατών, του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας και άλλων διεθνών φορέων, προβάλλοντας – όπως είπε – τη σημαία και τη φωνή του ψευδοκράτους. Είπε επίσης ότι στην προσεχή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα έχει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες, ενώ στις 15 Σεπτεμβρίου αναμένεται στα Κατεχόμενα η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.
Ενόψει των παράνομων «προεδρικών εκλογών» στα κατεχόμενα, στις 19 Οκτωβρίου, ο Ερσίν Τατάρ υποστήριξε ότι η πολιτική δύο κρατών, την οποία εφαρμόζει με την πλήρη στήριξη της Άγκυρας, είναι «η μόνη σωστή και ρεαλιστική λύση» για το Κυπριακό.
