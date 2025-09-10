Σεισμός τώρα 3,7 Ρίχτερ στην Εύβοια - Αισθητός στην Αττική
Σεισμός τώρα 3,7 Ρίχτερ στην Εύβοια - Αισθητός στην Αττική

Tο επίκεντρο εντοπίζεται 7 χλμ. νοτιοδυτικά του Προκοπίου

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (10/9) στις 13.31 στην Εύβοια.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 7 χλμ. νοτιοδυτικά του Προκοπίου με εστιακός βάθος 12,3 χλμ.

Σημειώνεται ότι η δόνηση έγινε αισθητή και σε περιοχές της Αττικής.

«Σεισμός προκαταρκτικού μεγέθους 3.7 με επίκεντρο το Προκόπι Ευβοίας (δεν είναι η εστία στα Νέα Στύρα). Ελαφρά αισθητός και στην ανατολική Αττική» έγραψε σε ανάρτησή του ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

Υπενθυμίζεται ότι λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (8/9), σημειώθηκε ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ και στη νότια Εύβοια και συγκεκριμένα στα Νέα Στύρα.

