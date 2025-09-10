Προπτυχιακό πρόγραμμα στο «Ελληνικό Δίκαιο με στοιχεία Αγγλικού Δικαίου»
Σεισμός τώρα 3,7 Ρίχτερ στην Εύβοια - Αισθητός στην Αττική
Σεισμός τώρα 3,7 Ρίχτερ στην Εύβοια - Αισθητός στην Αττική
Tο επίκεντρο εντοπίζεται 7 χλμ. νοτιοδυτικά του Προκοπίου
Σεισμός 3,7 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (10/9) στις 13.31 στην Εύβοια.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 7 χλμ. νοτιοδυτικά του Προκοπίου με εστιακός βάθος 12,3 χλμ.
Σημειώνεται ότι η δόνηση έγινε αισθητή και σε περιοχές της Αττικής.
«Σεισμός προκαταρκτικού μεγέθους 3.7 με επίκεντρο το Προκόπι Ευβοίας (δεν είναι η εστία στα Νέα Στύρα). Ελαφρά αισθητός και στην ανατολική Αττική» έγραψε σε ανάρτησή του ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος.
Υπενθυμίζεται ότι λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (8/9), σημειώθηκε ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ και στη νότια Εύβοια και συγκεκριμένα στα Νέα Στύρα.
Ειδήσεις σήμερα:
Τουσκ: Η Πολωνία ζητά την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ για την εισβολή ρωσικών drone - 19 φορές παραβιάστηκε ο εναέριος χώρος της
Τα τελευταία δευτερόλεπτα προτού η Ιρίνα ξεψυχήσει - Βλέπει τον δολοφόνο της με βλέμμα γεμάτο τρόμο, σοκαριστικό βίντεο
Τι προκάλεσε την εξέγερση των νέων στο Νεπάλ - Από την απαγόρευση των social media, στις φωτιές στο κοινοβούλιο
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 7 χλμ. νοτιοδυτικά του Προκοπίου με εστιακός βάθος 12,3 χλμ.
Σημειώνεται ότι η δόνηση έγινε αισθητή και σε περιοχές της Αττικής.
«Σεισμός προκαταρκτικού μεγέθους 3.7 με επίκεντρο το Προκόπι Ευβοίας (δεν είναι η εστία στα Νέα Στύρα). Ελαφρά αισθητός και στην ανατολική Αττική» έγραψε σε ανάρτησή του ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος.
Υπενθυμίζεται ότι λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (8/9), σημειώθηκε ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ και στη νότια Εύβοια και συγκεκριμένα στα Νέα Στύρα.
Ειδήσεις σήμερα:
Τουσκ: Η Πολωνία ζητά την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ για την εισβολή ρωσικών drone - 19 φορές παραβιάστηκε ο εναέριος χώρος της
Τα τελευταία δευτερόλεπτα προτού η Ιρίνα ξεψυχήσει - Βλέπει τον δολοφόνο της με βλέμμα γεμάτο τρόμο, σοκαριστικό βίντεο
Τι προκάλεσε την εξέγερση των νέων στο Νεπάλ - Από την απαγόρευση των social media, στις φωτιές στο κοινοβούλιο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα