Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 22χρονος που άρπαζε με τη βία κοσμήματα από πολίτες
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 22χρονος που άρπαζε με τη βία κοσμήματα από πολίτες
Ο 22χρονος μαζί με συνεργούς του αφαίρεσε τρεις χρυσές αλυσίδες με σταυρό, από πολίτες, ενώ σε δύο περιπτώσεις άσκησαν και σωματική βία
Στη σύλληψη ενός 22χρονου για ληστεία κοσμημάτων προχώρησε το μεσημέρι της Τρίτης (9/9) η Αστυνομία στην περιοχή των Αμπελοκήπων της Θεσσαλονίκης.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 22χρονος με τη βοήθεια τριών συνεργών του, αφαίρεσε σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και τοποθεσίες, τρεις χρυσές αλυσίδες με σταυρό, από πολίτες, προκαλώντας τους φόβο, ενώ σε δύο περιπτώσεις οι δράστες άσκησαν σωματική βία.
Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
