Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (9/9/2025): Οι τυχεροί αριθμοί για τo 1 εκατ. ευρώ
Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (9/9/2025): Οι τυχεροί αριθμοί για τo 1 εκατ. ευρώ
Στις δύο πρώτες κατηγορίες σημειώθηκε τζακπότ
Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας 1 εκατ. ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ είναι: 8, 14, 20, 42, 43 και αριθμός Τζόκερ το 15.
Στη σημερινή κλήρωση σημειώθηκε διπλό τζακπότ, καθώς δεν υπήρξε νικητής ούτε στην πρώτη ούτε τη δεύτερη κατηγορία.
Στην 3η κατηγορία, 5 τυχεροί κέρδισαν από 2.500 ευρώ.
