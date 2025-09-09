Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Συνελήφθη μαζί με δύο συνεργούς του ο 39χρονος που είχε πυροβολήσει 25χρονο έξω από καντίνα στην Πυλαία
Εξιχνιάστηκε απόπειρα ανθρωποκτονίας στη Θεσσαλονίκη - Όπλα, πλαστά έγγραφα και ναρκωτικά εντόπισε η αστυνομία
Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εξιχνιάστηκε απόπειρα ανθρωποκτονίας που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 3ης Σεπτεμβρίου 2024 στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.
Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση– εγκληματική οργάνωση, απόπειρα ανθρωποκτονίας, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, πλαστογραφία, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων.
Σύμφωνα με την αστυνομία, από την αξιολόγηση στοιχείων και την ανάλυση ψηφιακών μέσων προέκυψε ότι 39χρονος πυροβόλησε έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καντίνα) τραυματίζοντας ένα 25χρονο. Στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε όχημα και διέφυγε. Το θύμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο με τραύματα στο στήθος και στο χέρι, ενώ στο σημείο περισυλλέχθηκαν τρεις κάλυκες.
Οι έρευνες οδήγησαν στην ταυτοποίηση του δράστη, ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία, είχε συστήσει και διεύθυνε εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και τη διάπραξη ένοπλων επιθέσεων. Στην οργάνωση συμμετείχαν επίσης 23χρονος και 30χρονος, οι οποίοι είχαν ρόλο διακινητών. Το όχημα που χρησιμοποιήθηκε στο περιστατικό ανήκε στον 30χρονο.
Το μεσημέρι της Δευτέρας 8 Σεπτεμβρίου 2025, ο 39χρονος μαζί με τον 23χρονο εντοπίστηκαν σε περιοχή της Θεσσαλονίκης να κινούνται με αυτοκίνητο. Σε σήμα αστυνομικών δεν συμμορφώθηκαν, ανέπτυξαν ταχύτητα και συγκρούστηκαν με υπηρεσιακό όχημα. Στη συνέχεια εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο και προσπάθησαν να διαφύγουν πεζή, όμως ακινητοποιήθηκαν. Ο 30χρονος συνελήφθη το απόγευμα της ίδιας ημέρας σε περιοχή της Χαλκιδικής.
Από τις έρευνες σε οικίες και οχήματα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
Από τις έρευνες σε οικίες και οχήματα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- πιστόλι με 15 φυσίγγια,
- 3 κιλά και 139 γραμμάρια κάνναβης,
- 23.350 ευρώ,
- πλαστό διαβατήριο,
- πλαστή άδεια οδήγησης,
- κινητά τηλέφωνα και
- τρία οχήματα.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
