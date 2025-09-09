Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Κρατούμενος βρέθηκε νεκρός στις φυλακές της Λάρισας
Βρέθηκε απαγχονισμένος στο Κατάστημα Κράτησης Λάρισας
Ένας αλλοδαπός ηλικίας 45 ετών, κρατούμενος στο Κατάστημα Κράτησης Λάρισας βρέθηκε νεκρός σήμερα το πρωί στο κελί του.
Σύμφωνα με το larissanet.gr, ο άνδρας βρέθηκε περίπου στις 8 το πρωί απαγχονισμένος. Για το συμβάν έχει ειδοποιηθεί και η Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας.
