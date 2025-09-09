Ο ηγούμενος, ο ενεχυροδανειστής και ο... εκτιμητής - Πώς στήθηκε το κόλπο με τις βυζαντινές εικόνες και το τηλεφώνημα για τον Θανάση που τους «έδωσε»
Ο ηγούμενος, ο ενεχυροδανειστής και ο... εκτιμητής - Πώς στήθηκε το κόλπο με τις βυζαντινές εικόνες και το τηλεφώνημα για τον Θανάση που τους «έδωσε»
Το κύκλωμα σχεδίαζε αγοραπωλησίες εικόνων και δύο Ευαγγελίων του 18ου αιώνα για €200.000 - Πώς οι μυστικοί αστυνομικοί της ΕΛΑΣ ξεσκέπασαν τον ηγούμενο της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα μαζί με τον μοναχό βοηθό του
Αναλυτικά και με λεπτομέρειες περιγράφεται στη δικογραφία που συνέταξε η ΕΛΑΣ το colpo grosso με την πώληση βυζαντινών εικόνων και Ευαγγελίων που επιχείρησαν να κάνουν ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα μαζί με τον μοναχό βοηθό του.
Όπως προέκυψε από την ενδελεχή έρευνα των στελεχών του ελληνικού FBI, στο «χρυσό κόλπο» των 200.000 ευρώ, εκτός από τους δύο ρασοφόρους, συμμετείχαν ως αγοραστές ένας ενεχυροδανειστής και ένας εκτιμητής.
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.
Ο άγνωστος κάλεσε και πάλι στις αρχές Αυγούστου και, αυτή τη φορά, ήταν πιο συγκεκριμένος. Ανέφερε ότι ένα από τα άτομα αυτά, ονομάζεται «Θανάσης» και έχει ενεχυροδανειστήριο στο Αιγάλεω, ενώ έτερο άτομο που έχει στην κατοχή του εικόνες προς πώληση, έχει φούρνο και ο αδελφός του είναι μοναχός. Κάπως έτσι το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται.
Όπως προέκυψε λοιπόν από την έρευνα, στον κεντρικό πυρήνα βρισκόταν η ομάδα του ενεχυροδανειστή, του εκτιμητή και του φούρναρη που ενδιαφερόταν για τον εντοπισμό αρχαίων αντικειμένων και τη μετέπειτα πώληση τους μέσω αγνώστων μελών-συνδέσμων της εγκληματικής ομάδας στο εξωτερικό (Γερμανία, Κύπρο και ενδεχομένως και σε άλλες χώρες). Συγκεκριμένα, οι εν λόγω κατηγορούμενοι έβρισκαν άτομα που κατείχαν αρχαία αντικείμενα και, κατόπιν απόφασης του εκτιμητή της ομάδας, πραγματοποιούνταν αγοραπωλησία με σκοπό τη μετέπειτα πώλησή τους σε χώρες του εξωτερικού.
Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, οι παραπάνω αποφάσισαν να αγοράσουν από τον ηγούμενο της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου και από τον μοναχό θρησκευτικά Ευαγγέλια, βιβλία, αρχαία νομίσματα και βυζαντινές εικόνες του 18ου αιώνα, ζητώντας συγκεκριμένο τίμημα για την αγοραπωλησία.
Κεντρικό ρόλο στις επιμέρους διαδικασίες είχε ο εκτιμητής καθόσον είναι αυτός που λάμβανε την τελική απόφαση για την αγορά και το συμφωνηθέν ποσό που θα καταβάλλονταν για την απόκτηση των αρχαίων αντικειμένων.
Έτσι η συνάντηση κλείστηκε, ωστόσο την επόμενη ημέρα ο εκτιμητής της ομάδας επικοινώνησε εκ νέου με τον αστυνομικό και άλλαξε το σημείο. Ο αστυνομικός επικοινώνησε με τον μοναχό ωστόσο εκείνος δεν δέχθηκε να παρευρεθεί στο νέο σημείο συνάντησης (Τρίπολη) λόγω απόστασης. Αντ’ αυτού ζήτησε από τον μυστικό αστυνομικό να περάσει από τη Μονή προκειμένου να του παραδώσουν εκεί τα αντικείμενα που είχαν συμφωνήσει και διέθεταν προς πώληση.
Έτσι και έγινε. Μετά από αυτό η επιχείρηση της ΕΛΑΣ ξεδιπλώθηκε με τους αστυνομικούς να περνούν χειροπέδες στους κατηγορούμενους σε διαφορετικά σημεία. Ο ηγούμενος και ο μοναχός συνελήφθησαν έξω από τη Μονή, ενώ οι υπόλοιποι στα σημεία συνάντησης που είχαν οριστεί.
Όπως προέκυψε από την ενδελεχή έρευνα των στελεχών του ελληνικού FBI, στο «χρυσό κόλπο» των 200.000 ευρώ, εκτός από τους δύο ρασοφόρους, συμμετείχαν ως αγοραστές ένας ενεχυροδανειστής και ένας εκτιμητής.
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.
Το τηλεφώνημα που τους «έδωσε»Η αντίστροφη μέτρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των εμπλεκομένων ξεκίνησε όταν οι Αρχές δέχθηκαν στα τέλη του περασμένου Ιουλίου ένα τηλεφώνημα από έναν άγνωστο ο οποίος ανέφερε ότι τέσσερα άτομα που δραστηριοποιούνται στην αναζήτηση, εύρεση και πώληση αρχαιοτήτων σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, έχουν στην κατοχή τους αρχαιότητες και θρησκευτικές εικόνες, τις οποίες έχουν αποφασίσει να πουλήσουν άμεσα.
Ο άγνωστος κάλεσε και πάλι στις αρχές Αυγούστου και, αυτή τη φορά, ήταν πιο συγκεκριμένος. Ανέφερε ότι ένα από τα άτομα αυτά, ονομάζεται «Θανάσης» και έχει ενεχυροδανειστήριο στο Αιγάλεω, ενώ έτερο άτομο που έχει στην κατοχή του εικόνες προς πώληση, έχει φούρνο και ο αδελφός του είναι μοναχός. Κάπως έτσι το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται.
Οι επαφές των μυστικών αστυνομικών με μέλη της ομάδαςΚαταλυτικό ρόλο βέβαια σε αυτό έπαιξαν δύο μυστικοί αστυνομικοί που, παριστάνοντας τους ενδιαφερόμενους, κατάφεραν να έρθουν σε επαφή με τα μέλη της ομάδας και να αποσπάσουν σημαντικές πληροφορίες.
Όπως προέκυψε λοιπόν από την έρευνα, στον κεντρικό πυρήνα βρισκόταν η ομάδα του ενεχυροδανειστή, του εκτιμητή και του φούρναρη που ενδιαφερόταν για τον εντοπισμό αρχαίων αντικειμένων και τη μετέπειτα πώληση τους μέσω αγνώστων μελών-συνδέσμων της εγκληματικής ομάδας στο εξωτερικό (Γερμανία, Κύπρο και ενδεχομένως και σε άλλες χώρες). Συγκεκριμένα, οι εν λόγω κατηγορούμενοι έβρισκαν άτομα που κατείχαν αρχαία αντικείμενα και, κατόπιν απόφασης του εκτιμητή της ομάδας, πραγματοποιούνταν αγοραπωλησία με σκοπό τη μετέπειτα πώλησή τους σε χώρες του εξωτερικού.
Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, οι παραπάνω αποφάσισαν να αγοράσουν από τον ηγούμενο της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου και από τον μοναχό θρησκευτικά Ευαγγέλια, βιβλία, αρχαία νομίσματα και βυζαντινές εικόνες του 18ου αιώνα, ζητώντας συγκεκριμένο τίμημα για την αγοραπωλησία.
Κεντρικό ρόλο στις επιμέρους διαδικασίες είχε ο εκτιμητής καθόσον είναι αυτός που λάμβανε την τελική απόφαση για την αγορά και το συμφωνηθέν ποσό που θα καταβάλλονταν για την απόκτηση των αρχαίων αντικειμένων.
Η συνάντηση και οι συλλήψειςΤελικά, η δράση τους έλαβε τέλος το πρωί του περασμένου Σαββάτου (6/9) όταν ένας από τους μυστικούς αστυνομικούς επικοινώνησε με την ομάδα του εκτιμητή για να γίνει η αγοραπωλησία με τους τελευταίους να του ζητούν να έρθει πρώτα σε επαφή με έναν κτηνοτρόφο στο Σοφικό καθώς και με τον ηγούμενο και στη συνέχεια να κανονίσει κοινή συνάντηση.
Έτσι η συνάντηση κλείστηκε, ωστόσο την επόμενη ημέρα ο εκτιμητής της ομάδας επικοινώνησε εκ νέου με τον αστυνομικό και άλλαξε το σημείο. Ο αστυνομικός επικοινώνησε με τον μοναχό ωστόσο εκείνος δεν δέχθηκε να παρευρεθεί στο νέο σημείο συνάντησης (Τρίπολη) λόγω απόστασης. Αντ’ αυτού ζήτησε από τον μυστικό αστυνομικό να περάσει από τη Μονή προκειμένου να του παραδώσουν εκεί τα αντικείμενα που είχαν συμφωνήσει και διέθεταν προς πώληση.
Έτσι και έγινε. Μετά από αυτό η επιχείρηση της ΕΛΑΣ ξεδιπλώθηκε με τους αστυνομικούς να περνούν χειροπέδες στους κατηγορούμενους σε διαφορετικά σημεία. Ο ηγούμενος και ο μοναχός συνελήφθησαν έξω από τη Μονή, ενώ οι υπόλοιποι στα σημεία συνάντησης που είχαν οριστεί.
Όλα τα κατασχεθέντα πειστήρια φωτογραφήθηκαν από αρμόδιο συνεργείο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, ενώ οι κατασχεθείσες αρχαίες εκκλησιαστικές εικόνες, τα δυο Ιερά Ευαγγελία και το εκκλησιαστικό βιβλίο, τα οποία διαφαίνεται ότι δεν ανήκουν στην περιουσία της Ι.Μ. Μεγάλου Σπηλαίου Καλαβρύτων παραδόθηκαν για φύλαξη και τελική εκτίμηση στο Νομισματικό Μουσείο.
Ειδήσεις σήμερα:
Τι λένε 3 σεισμολόγοι για τα 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια: Πιθανός μετασεισμός έως και 4R, δεν φαίνεται ενεργοποίηση άλλου ρήγματος
Αυξήσεις κάθε δύο χρόνια για τους ενστόλους - Τι αλλάζει στο μισθολόγιο για Ένοπλες Δυνάμεις, αστυνομία, λιμενικό και πυροσβεστική, δείτε πίνακες
Η Γαλλία αντιμέτωπη με το χρέος και τον διχασμό: «Πώς να κυβερνήσεις μια χώρα που έχει 246 διαφορετικά είδη τυριού;»
Τι λένε 3 σεισμολόγοι για τα 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια: Πιθανός μετασεισμός έως και 4R, δεν φαίνεται ενεργοποίηση άλλου ρήγματος
Αυξήσεις κάθε δύο χρόνια για τους ενστόλους - Τι αλλάζει στο μισθολόγιο για Ένοπλες Δυνάμεις, αστυνομία, λιμενικό και πυροσβεστική, δείτε πίνακες
Η Γαλλία αντιμέτωπη με το χρέος και τον διχασμό: «Πώς να κυβερνήσεις μια χώρα που έχει 246 διαφορετικά είδη τυριού;»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα