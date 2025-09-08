Καλάβρυτα: Από νομίσματα έως Ευαγγέλια του 18ου αιώνα - Ο «θησαυρός» του ηγούμενου και της οργάνωσης που εξάρθρωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Υπενθυμίζεται ότι κεντρικό ρόλο είχε στην υπόθεση ο

από μυστικούς αστυνομικούς του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς, του «ελληνικού FBI», την στιγμή που ήταν έτοιμος να ξεπουλήσει,

Ηδη, ο Μητροπολίτης Αιγιαλείας και Καλαβρύτων καθαίρεσε τον συλληφθέντα ηγούμενο και ανέλαβε ο ίδιος τα καθήκοντά του, ενώ στο ηγουμενοσυμβούλιο του ιστορικού μοναστηριού μπαίνει και ο νομικός του σύμβουλος.

Η ανακοίνωση από το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας:

Αληθινό «θησαυροφυλάκιο» θρησκευτικών και αρχαιολογικών κειμηλίων εντόπισαν οι αστυνομικοί στις κατ’ οίκον και στοχευμένες έρευνες που ακολούθησαν τις συλλήψεις για το κύκλωμα διακίνησης αρχαιοτήτων με κεντρικό πρόσωπο τον ηγούμενο του Μεγάλου Σπηλαίου.Οι κατασχέσεις αποκαλύπτουν το μέγεθος της παράνομης δραστηριότητας, καθώς βρέθηκαν δεκάδες αντικείμενα ανυπολόγιστης ιστορικής και πολιτιστικής αξίας, αλλά και όπλα, χρήματα και εξοπλισμός που δείχνουν οργανωμένη εγκληματική δράση.Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν 264 αρχαία νομίσματα, 14 βυζαντινές εικόνες, δύο Ιερά Ευαγγέλια και ένα εκκλησιαστικό βιβλίο του 18ου αιώνα, καθώς και τρία αρχιερατικά εγκόλπια. Μαζί με αυτά βρέθηκε επαγγελματικό μηχάνημα ανίχνευσης μετάλλων, που δείχνει ότι η οργάνωση δεν περιοριζόταν μόνο στην κατοχή, αλλά και στην αναζήτηση νέων αρχαιοτήτων.Η εικόνα συμπληρώνεται από κατασχέσεις δύο κυνηγετικών όπλων, 262 φυσιγγίων, μαχαιριού, 12.810 ευρώ σε μετρητά, μίας χρυσής λίρας, ζυγαριών ακριβείας, ηλεκτρονικών συσκευών, δύο αυτοκινήτων και πληθώρας εγγράφων και φωτογραφιών που απεικονίζουν αρχαία αντικείμενα. Όλα τα ευρήματα θα παραδοθούν για εκτίμηση και φύλαξη στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και στο Νομισματικό Μουσείο, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ήδη στη Δικαιοσύνη.Από την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην κατοχή και πώληση θρησκευτικών εικόνων και άλλων αρχαίων αντικειμένων.Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση μεσημβρινές ώρες χθες, Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, σε περιοχές της Πελοποννήσου, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν συνολικά -6-μέλη της, μεταξύ των οποίων Ηγούμενος Ιεράς Μονής.Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, υπεξαίρεση, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, όπλα, καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών περί προστασίας των αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και περί ανιχνευτών μετάλλων.Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων, με ειδικές ανακριτικές τεχνικές, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2025, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε δομημένη και με διαρκή δράση εγκληματική οργάνωση, με σκοπό τον εντοπισμό, απόκτηση και περαιτέρω διάθεση προς πώληση, αρχαιοτήτων, σε Ελλάδα και εξωτερικό, για την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.Ως προς τον τρόπο δράσης (modus operandi), μέλη της οργάνωσης εντόπιζαν άτομα τα οποία διέθεταν αρχαία αντικείμενα που διατίθεντο να προβούν στην πώλησή τους και τους έφερναν σε επαφή με έτερο μέλος, ο οποίος εμφανιζόταν ως δήθεν ειδικός εκτιμητής.Στη συνέχεια, αφού ολοκλήρωναν την αγοραπωλησία και έπαιρναν στην κατοχή τους τα αρχαία, προέβαιναν στην πώλησή τους, μέσω άγνωστων συνδέσμων της οργάνωσης, στο εξωτερικό.Από τις έρευνες προέκυψε και ο ρόλος κάθε μέλους της οργάνωσης:69χρονος είχε αρχηγικό ρόλο, λαμβάνοντας τις τελικές αποφάσεις σχετικά με τις αγοραπωλησίες και την κοστολόγηση των αρχαιοτήτων, ενώ εμφανιζόταν ως δήθεν εκτιμητής,59χρονος και 66χρονος, ήταν επιφορτισμένοι με την εύρεση ατόμων που κατείχαν αρχαία αντικείμενα και προτίθεντο να προβούν στην πώληση αυτών, ενώ ο δεύτερος προέβαινε και σε αρχαιολογικές έρευνες και ανασκαφές,3 άτομα (39, 63 και 64 ετών) ήταν κάτοχοι αρχαίων αντικειμένων, (Ευαγγέλια, αρχαία βιβλία και νομίσματα και βυζαντινές εικόνες), τα οποία είχαν συμφωνήσει να πωλήσουν στα έτερα μέλη.Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω 63χρονος τυγχάνει Ηγούμενος Ιεράς Μονής της Αχαΐας, ενώ ο 39χρονος ιερομόναχος της ίδιας Μονής.-264- νομίσματα,-14- θρησκευτικές εικόνες,-2- Ιερά Ευαγγέλια και θρησκευτικό βιβλίο του 18ου αιώνα,-3- αρχιερατικά εγκόλπια,επαγγελματικό μηχάνημα ανίχνευσης μετάλλων,-2- κυνηγετικά όπλα,-262- κυνηγετικά φυσίγγια,μαχαίρι,-12.810- ευρώχρυσή λίρα,-2- ζυγαριές ακριβείας,2- οχήματα,-7- κινητά,τάμπλετ,φακός και μεγεθυντικός φακός,-18- φωτογραφίες που απεικονίζουν αρχαία αντικείμενα καιπλήθος εγγράφων – σημειώσεωνΗ προέλευση των ανωτέρω κατασχεθέντων εικόνων, των δύο Ιερών Ευαγγελίων και του εκκλησιαστικού βιβλίου βρίσκεται υπό διερεύνηση, ενώ θα παραδοθούν για φύλαξη και εκτίμηση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.Τα κατασχεθέντα αρχαία νομίσματα θα παραδοθούν στο Νομισματικό Μουσείο. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.