Έκτακτες περιπολίες της Πυροσβεστικής στην Αθήνα μετά τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ - Δείτε βίντεο
Συναγερμοί σπιτιών ενεργοποιήθηκαν στην πρωτεύουσα λίγο μετά τον σεισμό
Σε αυξημένη ετοιμότητα τέθηκαν, αμέσως μετά τη νυχτερινή δόνηση των 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα, οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σε Αττική και Εύβοια καθώς και η 1η και 7η Ε.Μ.Α.Κ.
Είναι χαρακτηριστικό πως οχήματα της Πυροσβεστικής ξεκίνησαν έκτακτες περιπολίες σε περιοχές της πρωτεύουσας και στα προάστιά της, ενώ συναγερμοί σπιτιών ενεργοποιήθηκαν λίγο μετά τον σεισμό.
Δείτε το σχετικό βίντεο του Orange Press
