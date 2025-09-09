Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Σεισμός στην Εύβοια: Ράφια τρίζουν και μπουκάλια σπάνε σε σούπερ μάρκετ την ώρα της δόνησης - Δείτε βίντεο
Αναφορές για σπασμένη τζαμαρία σε κατάστημα στα Νέα Στύρα - Διακοπές στο ίντερνετ και στις τηλεπικοινωνίες ανέφεραν κάτοικοι του Μαραθώνα
Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην Εύβοια, ο οποίος έγινε αισθητός σε όλο το νησί, καθώς και στην Αττική.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο η δόνηση ήταν έντασης 5,2 Ρίχτερ, στα ανοιχτά των Νέων Στύρων Ευβοίας.
Όπως αναφέρουν κάτοικοι της περιοχής ο σεισμός ήταν πάρα πολύ δυνατός είχε διάρκεια και αρκετή βοή. Χαρακτηριστικά είναι και τα βίντεο που εξασφάλισε αποκλειστικά το evima.gr την στιγμή του σεισμού όταν από σούπερ μάρκετ της περιοχής αρχίζουν και πέφτουν τα πάντα από τα ράφια. Αρκετός κόσμος φοβήθηκε και βγήκε στους δρόμους με κάποιους από αυτούς να παραμένουν στην παραλία, ενώ πληροφορίες θέλουν μια τζαμαρία καταστήματος να έχει σπάσει από την ισχυρή δόνηση.
Παράλληλα, κάτοικοι από τον Μαραθώνα Αττικής ανέφεραν διακοπές στο ίντερνετ και στις τηλεπικοινωνίες μετά τη δόνηση.
