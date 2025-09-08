Στη φυλακή ο 17χρονος για την αρπαγή βρέφους στον Πειραιά
Στη φυλακή ο 17χρονος για την αρπαγή βρέφους στον Πειραιά
Η υπεράσπισή του προέβαλε τον ισχυρισμό ότι ο νεαρός αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα
Το δρόμο για τις φυλακές πήρε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο 17χρονος ο οποίος συνελήφθη την περασμένη Τετάρτη για την αρπαγή βρέφους 30 ημερών από το κέντρο του Πειραιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπεράσπιση του κατηγορούμενου προέβαλε τον ισχυρισμό ότι ο νεαρός αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα. Ο ισχυρισμός αυτός αναμένεται να αξιολογηθεί στο πλαίσιο της κυρίας ανάκρισης και πιθανότατα θα διαταχθεί από την ανακρίτρια η διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.
Να σημειωθεί ότι ο 17χρονος απολογήθηκε για το αδίκημα της αρπαγής κατά συρροή καθώς ομολόγησε ότι είχε αρπάξει ένα ακόμα μωρό στα τέλη της περασμένης Άνοιξης από σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια. Ακόμη απολογήθηκε και για το πλημμέλημα της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο επίσης κατά συρροή.
