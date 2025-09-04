ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί: 23.000 - 24.000 προσλήψεις στην Α' φάση, πότε γίνονται οι τοποθετήσεις

Σήμερα αναμένεται η Α' φάση προσλήψεων αναπληρωτών - Τι ώρα θα γίνει η ανακοίνωση

Σήμερα το μεσημέρι πρόκειται να ανακοινωθούν, σύμφωνα με πληροφορίες, τα ονόματα περισσότερων από 20.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών που θα κληθούν να στελεχώσουν τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα.


Συνολικά 23.000 με 24.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί θα προσληφθούν στην Α’ φάση.

Από αυτούς:

-περίπου 15.500 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Γενικής και Ειδικής Αγωγής), και πάνω από 7.500 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γενικής και Ειδικής Αγωγής).

Η ανακοίνωση των ονομάτων θα γίνει από το υπουργείο Παιδείας σήμερα Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου.

Ακολούθως, στις 5 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα κενά ανά σχολείο από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τρεις ημέρες μετά, στις 8 Σεπτεμβρίου, οι προσληφθέντες αναπληρωτές θα πρέπει να δηλώσουν τα σχολεία προτίμησης τοποθέτησης.

Την Τρίτη, 9 και την Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου (μία ημέρα δηλαδή πριν από το πρώτο κουδούνι) οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία.


