Άγρια συμπλοκή ανηλίκων στη Σκιάθο: Μαθητές Γυμνασίου έδωσαν «ραντεβού» εκτός σχολείου και πιάστηκαν στα χέρια
Ένα σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στη Σκιάθο, με πρωταγωνιστές δύο μαθητές Γυμνασίου, οι οποίοι κατέληξαν να πιαστούν στα χέρια έπειτα από έντονη λεκτική αντιπαράθεση που ξεκίνησε μέσα στο σχολικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδψσε η τοπική ιστοσελίδα skiathoslife.gr, οι δύο ανήλικοι έδωσαν στη συνέχεια «ραντεβού» εκτός σχολείου, στο παλιό Κέντρο Υγείας του νησιού, όπου η ένταση κλιμακώθηκε σε άγρια συμπλοκή. Τη στιγμή του επεισοδίου παρευρίσκονταν και άλλοι μαθητές, ορισμένοι από τους οποίους βιντεοσκοπούσαν τη συμπλοκή με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα το Αστυνομικό Τμήμα Σκιάθου, το οποίο, αξιοποιώντας πληροφορίες και μαρτυρίες, προχώρησε στον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο ανηλίκων. Οι μαθητές προσήλθαν στο αστυνομικό τμήμα συνοδευόμενοι από τους γονείς τους, φέροντας εμφανή σημάδια από τη συμπλοκή, κυρίως στο πρόσωπο και το σώμα.

Σε βάρος των ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη ανηλίκων και επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ οι γονείς τους αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Με εντολή του εισαγγελέα Πρωτοδικών Βόλου, οι δύο μαθητές αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση συνεχίζει το Αστυνομικό Τμήμα Σκιάθου.
