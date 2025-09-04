Συναρπαστικοί ποδοσφαιρικοί και μπασκετικοί αγώνες στην Ελλάδα και την Ευρώπη παίζουν δυνατά και τη νέα σεζόν στην τηλεοπτική πλατφόρμα ΕΟΝ και μάλιστα, με μόνο από 28 ευρώ το μήνα.
Σάλος στη Νέα Υόρκη για τη βίαιη σύλληψη 18χρονου με ποδήλατο - «Γιατί χρειάζονται τόσοι αστυνομικοί για ένα παιδί;», ρωτούν το NYPD
Σάλος στη Νέα Υόρκη για τη βίαιη σύλληψη 18χρονου με ποδήλατο - «Γιατί χρειάζονται τόσοι αστυνομικοί για ένα παιδί;», ρωτούν το NYPD
Ο νεαρός φέρεται να παραβίασε το κόκκινο κοντά σε σημείο ελέγχου από την τροχαία
Σφοδρή κριτική για το NYPD προκάλεσε βίντεο με τη στιγμή της βίαιης σύλληψης ενός 18χρονου παιδιού με ποδήλατο στη Νέα Υόρκη.
Στο βίντεο φαίνονται τρεις αστυνομικοί να τραβάνε τον νεαρό από το ποδήλατο, να τον ρίχνουν στο πεζοδρόμιο, να του τραβούν τα μαλλιά και να του κάνουν λαβές στα χέρια και στα πόδια καθώς αυτός φωνάζει «δεν έκανα τίποτα» και αντιστέκεται στη χειροπέδησή του.
Σύμφωνα με το βίντεο που αναρτήθηκε στα social media, το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη όταν ο 18χρονος έπεσε πάνω σε σημείο ελέγχου από αστυνομικούς σε διασταύρωση και ανέβηκε στο πεζοδρόμιο.
Αν και από το αστυνομικό τμήμα της Νέας Υόρκης δεν έχει γίνει γνωστός ο λόγος της σύλληψής του, πηγές ανέφεραν στην εφημερίδα The Post ότι ο έφηβος, οι κατηγορίες για τον οποίο δεν δημοσιοποιήθηκαν λόγω της ηλικίας του, πέρασε με κόκκινο με το ποδήλατό του κοντά σε ένα σημείο ελέγχου της τροχαίας και αρνήθηκε να σταματήσει όταν του το ζήτησαν οι αστυνομικοί.
Το βίντεο, πάντως, προκάλεσε ποικίλα σχόλια με άλλους να επικρίνουν τη συμπεριφορά των αστυνομικών και άλλους να ρίχνουν την ευθύνη στον 18χρονο για ό,τι συνέβη.
«Απολύτως παράλογο. Δεν υπάρχει λόγος να συμπεριφέρεσαι έτσι σε ένα παιδί για ένα ποδήλατο Citi Bike (σ.σ. το σύστημα διαμοιρασμού ποδηλάτων στη Νέα Υόρκη)» έγραψε ένας σχολιαστής ενώ ένας δεύτερος αναρωτήθηκε «γιατί χρειάζονται 6-8 μισθοδοσίες από τα χρήματα των φορολογουμένων για να συλλάβουν ένα κοκαλιάρικο παιδί;». «Αυτό συμβαίνει μόνο στις φτωχές γειτονιές. Δεν τους βλέπω να τραβούν λευκούς άνδρες από τα ποδήλατά τους μετά από παράβαση κόκκινου σηματοδότη στην Park Avenue. Δεν αντιστάθηκε, το σώμα του αντιδρά στον πόνο του να στριφογυρίζει σαν πρέτσελ. Αυτό είναι λάθος» σημειώσε ένας τρίτος.
Άλλοι, πάλι, κατηγόρησαν τον έφηβο με το ποδήλατο για τις εικόνες που καταγράφηκαν: «Αντιστάθηκε όλη την ώρα. Αυτό ήταν τακτική συμπεριφορά (σ.σ. των αστυνομικών) και έγινε για την ασφάλεια ΟΛΩΝ», «σταματήστε τα γελοία σχόλια στο βίντεο. Η αστυνομία παρακολουθεί εντατική εκπαίδευση για τον τρόπο συγκράτησης ατόμων που δεν επιτρέπουν στους αστυνομικούς να τους περάσουν χειροπέδες», «σς αφήσουμε την αστυνομία της Νέας Υόρκης να κάνει τη δουλειά της με ασφάλεια».
#NYShitty🗽💩; Police accused of brutality after stopping teen on #CitiBike in #NYC — A video taken on August 28, 2025, shows #NYPD officers forcefully restraining a teen who was stopped for allegedly swerving on a Citi Bike. pic.twitter.com/roh72uw1cm— New York Shitty (@NyShittyNews) August 29, 2025
