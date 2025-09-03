Συνελήφθη 29χρονος για κλοπή καλωδίων τηλεδιοίκησης στον Προαστιακό Αγίων Αναργύρων - Ζημιά 8.500 ευρώ

Παπαστράτος και Πολιτεία ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίων Αναργύρων για διακεκριμένη κλοπή
Συνελήφθη 29χρονος που αφαιρούσε καλώδια τηλεδιοίκησης από τον σταθμό του Προαστιακού στους Αγίους Αναργύρους, προκαλώντας φθορές τουλάχιστον 8.500 ευρώ.
Ειδικότερα, μετά από ενημέρωση του Κέντρου Άμεσης Δράσης για εν εξελίξει κλοπή καλωδίων τηλεδιοίκησης στον Σταθμό Προαστιακού Αγίων Ανάργυρων, άμεσα αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ. μετέβησαν στον εν λόγω σταθμό οπού εντόπισαν και ακινητοποίησαν τον 29χρονο.
Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος καλωδίων που χρησιμοποιούνται για την τηλεδιοίκηση, τα οποία μόλις είχε αφαιρέσει από το σιδηροδρομικό δίκτυο του σταθμού και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίων Αναργύρων.
Τα κατασχεθέντα καλώδια αποδόθηκαν σε αρμόδιο υπάλληλο του ΟΣΕ ενώ το κόστος αποκατάστασης της φθοράς εκτιμάται στο χρηματικό ποσό των 8.500 ευρώ. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
