Συμβόλαιο θανάτου 15.000 ευρώ πίσω από τη δολοφονία 47χρονου Αλβανού στον Άγιο Παντελεήμονα
Δράστης ήταν ένας 27χρονος Έλληνας, χρήσης ναρκωτικών, ο οποίος, όπως ανέφερε στους αστυνομικούς μετά τη σύλληψή του, ανέλαβε να τον εκτελέσει αντί ενός μεγάλου ποσού
Στην εξιχνίαση της υπόθεσης δολοφονίας ενός 47χρονου Αλβανού που είχε γίνει στις 18 Αυγούστου στον Άγιο Παντελεήμονα προχώρησαν τα στελέχη του τμήματος Ανθρωποκτονιών της ΕΛ.ΑΣ.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, δράστης ήταν ένας 27χρονος Έλληνας, χρήσης ναρκωτικών, ο οποίος, όπως ανέφερε στους αστυνομικούς μετά τη σύλληψή του, ανέλαβε να εκτελέσει συμβόλαιο θανάτου σε βάρος του 47χρονου έναντι 15.000 ευρώ.
Συγκεκριμένα σημείωσε πως δεν γνωρίζει τον ηθικό αυτουργό, το πρόσωπο δηλαδή που «παρήγγειλε» την εκτέλεση, ούτε τους λόγους για τους οποίους ήθελε να βγάλει τον άνδρα από τη μέση, ωστόσο πρόσθεσε πως το συμβόλαιο του ανατέθηκε μέσα από τις φυλακές.
Υπενθυμίζεται πως το έγκλημα έλαβε χώρα στις 21.25 το βράδυ της 18ης Αυγούστου στη συμβολή των οδών Μιχαήλ Βόδα και Ρόδου στην Αθήνα. Τότε ο δράστης, ο οποίος επέβαινε σε δίκυκλη μοτοσυκλέτα, προσέγγισε και πυροβόλησε το θύμα τραυματίζοντάς το θανάσιμα.
Κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε στον τόπο του εγκλήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, ένα φυσίγγιο πυροβόλου όπλου και ένας κάλυκας πυροβόλου όπλου, ενώ κατά τη νεκροψία – νεκροτομή του πτώματος διαπιστώθηκαν «αιμοθώρακας, κακώσεις θώρακος από βολίδα πυροβόλου όπλου».
