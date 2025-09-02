Αμεση έκδοση της απόφασης για αναστολή οικοδομικών αδειών σε προστατευόμενες περιοχές της Μήλου ζητά η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος

Κλείσιμο

Η Τοπική Επιτροπή Μήλου της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος Βουνού και Θάλασσας έστειλε ανοικτή επιστολή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, με κοινοποίηση στον Δήμαρχο Μήλου, για να εκδώσει την απόφαση αναστολής έκδοσης οικοδομικών αδειών στις ζώνες προστασίας του νησιού.«Σας καλούμε να προχωρήσετε άμεσα στην έκδοση απόφασης αναστολής νέων αδειών όπως επίσης και απόφασης αναστολής ανέγερσης και έλεγχο των ήδη εκδοθέντων αδειών στις περιοχές αυτές» αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΑπευθυνόμαστε σε σας για την υποβολή ενός ιδιαίτερα σοβαρού αιτήματος, σημαντικότατου για την βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού μας.Αναφερόμαστε στην θέσπιση από εσάς του μέτρου της αναστολής έκδοσης νέων οικοδομικών αδειών σε περιοχές της Μήλου, όπου οι μελέτες που έχουν εκπονηθεί μέχρι σήμερα (ΣΧΟΟΑΠ και ΕΠΜ), προτείνουν ειδικά μέτρα για την προστασία τους, έως ότου τεθεί σε ισχύ το νέο Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο του νησιού.Θεωρούμε πως είναι επιβεβλημένη η προσωρινή διακοπή της άναρχης οικοδόμησης που συντελείται τώρα στην υπό θέσπιση περιοχή Natura, στις προτεινόμενες ως προστατευόμενες περιοχές στην πρόταση που είχε υποβάλλει ο Δήμος Μήλου, καθώς και στις εκτός σχεδίου περιοχές, μέχρι την ολοκλήρωση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου, για να αποφύγουμε την δημιουργία τετελεσμένων, που ακυρώνουν τον όποιο σχεδιασμό.Το ΚΕΣΥΠΟΘΑ με την υπ’ αρ. 29/6-3-2025 πράξη του γνωμοδότησε ομοφώνως για την αναστολή οικοδομικών αδειών στις ζώνες προστασίας της φύσης (ΖΠΘ) της Μήλου όπως προσδιορίζονται στη μελέτη ΕΠΜ 8α -Νοτίου Αιγαίου έως την έγκριση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου Μήλου.Παρά ταύτα δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος για την αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών στις εν λόγω ζώνες προστασίας του νησιού.Πέραν της εφαρμογής αυτής της γνωμοδότησης του ΚΕΣΥΠΟΘΑ αιτούμαστε προς εσάς την αναστολή ανέγερσης καθώς και τον έλεγχο των ήδη εκδοθέντων οικοδομικών αδειών στις προαναφερθείσες περιοχές του νησιού μας.Η καθυστέρηση στην έκδοση της σχετικής απόφασης εγκυμονεί τον κίνδυνο δημιουργίας μη αναστρέψιμων τετελεσμένων που θα αλλοιώσουν το μοναδικό φυσικό τοπίο της Μήλου, θα μειώσουν την τουριστική και πολιτιστική της αξία και θα πλήξουν την τοπική κοινωνία.Σας καλούμε να προχωρήσετε άμεσα στην έκδοση απόφασης αναστολής νέων αδειών όπως επίσης και απόφασης αναστολής ανέγερσης και έλεγχο των ήδη εκδοθέντων αδειών στις περιοχές αυτές.Με αυτές τις αποφάσεις θεωρούμε πως θα διασφαλιστεί άμεσα η προστασία του νησιού μας και η βιώσιμη ανάπτυξή του.