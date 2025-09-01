Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Ποινή φυλάκισης 11 μηνών σε 47χρονο που παρενόχλησε σεξουαλικά 18χρονη μέσα σε πλοίο στην Κυλλήνη
Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο Κεφαλονιά – Κυλλήνη - Ο πατέρας της κοπέλας αντελήφθη το περιστατικό και ενημέρωσε τον πλοίαρχο
Τον δρόμο για τη φυλακή παίρνει ένας 47χρονος, ο οποίος παρενόχλησε σεξουαλικά μία 18χρονη κοπέλα μέσα σε καράβι που εκτελούσε το δρομολόγιο Κεφαλονιά – Κυλλήνη.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Patris News, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, στο επιβατικό πλοίο που είχε αναχωρήσει από τη Σάμη Κεφαλληνίας
Ο πλοίαρχος του καραβιού, ενημέρωσε το Λιμαναρχείο Κυλλήνης ότι ένας αλλοδαπός άνδρας, υπήκοος Αλβανίας με ασελγείς πράξεις προσέβαλε τη γενετήσια αξιοπρέπεια μιας ομοεθνούς του, 18χρονης φοιτήτριας, την στιγμή που αμφότεροι βρίσκονταν στα καθίσματα αεροπορικού τύπου, την ώρα μάλιστα που το θύμα κοιμόταν.
Η πράξη του 47χρονου κατηγορούμενου έγινε αντιληπτή από τον πατέρα της κοπέλας και άλλους επιβάτες, και μετά την ενημέρωση του πλοίαρχου προς τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, ο άνδρας τέθηκε σε επιτήρηση από το προσωπικό του πλοίου, μέχρι να γίνει η αφιχθεί στο λιμάνι της Κυλλήνης.
Κατά τον απόπλου του καραβιού, άνδρες της Λιμενικής Αρχής Κυλλήνης συνέλαβαν αμέσως τον 47χρονο, σχηματίζοντας σε βάρος του δικογραφία για το αδίκημα της προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.
Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αμαλιάδας που μετά την σε βάρος του κίνηση της ποινικής δίωξης για το συγκεκριμένο αδίκημα, που διώκεται σε βαθμό πλημμελήματος, τον παρέπεμψε να δικαστεί στα πλαίσια της αυτόφωρης διαδικασίας.
Η δίκη στο αυτόφωρο έγινε το πρωί της Δευτέρας 1 Σεπτεμβρίου, με τον 47χρονο να κρίνεται ένοχος και να καταδικάζεται σε ποινή φυλάκισης 11 μηνών.
Ο κατηγορούμενος θα εκτίσει έναν μήνα φυλάκισης σε σωφρονιστικό κατάστημα της χώρας, ενώ για το υπόλοιπο της ποινής θα έχει ανασταλτικό χαρακτήρα μέχρι την εκδίκαση της έφεσης.
