The Birth Center: Ξεκινά τη λειτουργία του το πρώτο Ανεξάρτητο Κέντρο Φυσικού Τοκετού στην Ελλάδα
Το «The Birth Center» αποτελεί μια πρωτοβάθμια δομή υγείας, βασισμένη στο μαιοκεντρικό μοντέλο
Την έναρξη λειτουργίας του ανακοινώνει το «The Birth Center», το πρώτο Ανεξάρτητο Κέντρο Φυσικού Τοκετού στην Ελλάδα, καθώς «ολοκληρώθηκε η διαδικασία αδειοδότησής του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία», όπως σημειώνεται σε σχετικό Δελτίο Τύπου.
Το «The Birth Center» αποτελεί «μια πρωτοβάθμια δομή υγείας, βασισμένη στο μαιοκεντρικό μοντέλο, που προσφέρει επιστημονικά τεκμηριωμένη και ολοκληρωμένη φροντίδα, αναδεικνύοντας τη σημασία της επιλογής του φυσικού τοκετού εντός ενός ασφαλούς περιβάλλοντος» σημειώνεται, υπογραμμίζοντας ότι το Κέντρο «φιλοδοξεί να εξελίξει τον τρόπο που προσεγγίζεται η εγκυμοσύνη και ο τοκετός στην Ελλάδα, δημιουργώντας έναν χώρο ενημέρωσης και ενδυνάμωσης των γυναικών».
Επίσης, στην ίδια ανακοίνωση, τονίζεται, μεταξύ άλλων, ότι στο Κέντρο «εφαρμόζεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας, το οποίο εφαρμόζει πρωτόκολλα βασισμένα σε διεθνείς και εθνικές οδηγίες, και λειτουργεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των Κέντρων Φυσικού Τοκετού που θέτει η ισχύουσα νομοθεσία».
Με την ανακοίνωση κοινοποιείται και ο διαδικτυακός σύνδεσμος για περισσότερες πληροφορίες: www.thebirthcenter.gr
