Σήμερα τα 96.000 voucher για βρεφονηπιακούς σταθμούς - Μιχαηλίδου: Έρχεται και δεύτερη πρόσκληση με αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια

Διαδικασία παρακολούθησης

Voucher όλων των κατηγοριών Δομών, θα μπορούν να πραγματοποιήσουν αλλαγή Δομής ή Περιφέρειας έως και την δεύτερη εργάσιμη ημέρα του Μαΐου 2026.β. Σε περίπτωση κατά την οποία ένα voucher δεν ενεργοποιήθηκε, λόγω έλλειψης θέσης στη συγκεκριμένη κατηγορία δομής στην οποία ανήκει ηλικιακά το παιδί (βρεφικό σταθμό), αυτό μπορεί να ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά σε άλλη κατηγορία θέσης (παιδικό σταθμό), μόλις το παιδί συμπληρώσει τους 30 μήνες. Η δυνατότητα αυτή, διατηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, μέχρι την 2η εργάσιμη εκάστου μήνα, εκτός των δύο (2) τελευταίων μηνών Ιουνίου και Ιουλίου 2026.γ. Το voucher είναι αυστηρά προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται, δεν πωλείται, δεν εξαργυρώνεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση των προαναφερόμενων, ακυρώνεται, και ο κάτοχός του παύει να είναι ωφελούμενος του προγράμματος.Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των ωφελούμενων παιδιών, υποχρεούνται:α. Να πιστοποιούν την ημερήσια παρουσία του ωφελούμενου κατά την είσοδο και την έξοδο του από τη δομή, χρησιμοποιώντας την Κάρτα Παρουσίας (ΚΑ.ΠΑ.) σαρώνοντάς τη σε ειδική εφαρμογή που θα διαθέτει η ΕΕΤΑΑ στη Δομή. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να μεριμνούν ώστε το ωφελούμενο παιδί να φέρει μαζί του καθημερινά την ΚΑ.ΠΑ. του, από την πρώτη ημέρα παρουσίας του, προκειμένου για τη σάρωσή της στην ειδική εφαρμογή κατά την προσέλευση και αποχώρησή του.β. Να προσκομίζουν στη Δομή, σε περίπτωση απουσίας του ωφελούμενου παιδιού, αντίστοιχη βεβαίωση, όπως, βεβαίωση ιατρού ή νοσοκομείου, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο (προκειμένου για τη συμπλήρωση των 10 απαραίτητων για την πληρωμή, ημερών παρουσίας).γ. Να καταχωρήσουν σε ειδική εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ το προσωπικό κινητό τους τηλέφωνο, προκειμένου να λαμβάνουν ενημέρωση για να επιβεβαιώνουν στο τέλος εκάστου μήνα τις ανεπιβεβαίωτες παρουσίες του ωφελούμενου, εάν αυτές υπάρχουν.δ. Να μεριμνούν για την έγκαιρη επιβεβαίωση των παρουσιών του ωφελούμενου παιδιού, που έχουν καταχωρηθεί από τον πιστοποιημένο χρήστη της δομής, και δεν έχουν σαρωθεί με την ΚΑ.ΠΑ.