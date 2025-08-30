Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός διέγραψε από τη Μονή Σινά 11 μοναχούς που τον αμφισβητούν – Παραμένει σε καθεστώς πολιορκίας

Το χρονικό της έντασης

Το σημερινό σκηνικό

Η εκκλησιαστική κρίση που ταλανίζει τη Μονή της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά εισήλθε σε νέα φάση, καθώς ο Αρχιεπίσκοπος Σινά, Φαράν και Ραϊθώ, Δαμιανός, προχώρησε σήμερα στη διαγραφή 11 μοναχών από το μοναχολόγιο της Μονής, χαρακτηρίζοντάς τους «στασιαστές».Η ενέργεια αυτή έρχεται ως συνέχεια των μέτρων που λαμβάνει εναντίον όσων κινήθηκαν εναντίον του τις τελευταίες εβδομάδες, με αποκορύφωμα τα επεισόδια της περασμένης Τετάρτης (27/8). Οι μοναχοί που διαγράφηκαν εξακολουθούν να βρίσκονται έξω από το μοναστήρι, συνοδευόμενοι και από άλλα άτομα. Σύμφωνα με πηγές της Μονής, εξακολουθούν να κρατούν φάρμακα και προσωπικά αντικείμενα του Αρχιεπισκόπου, τα οποία είχε μεταφέρει πρόσφατα στο Σινά ο Έλληνας πρέσβης στην Αίγυπτο.Η κρίση αναζωπυρώθηκε το βράδυ της Τρίτης, όταν ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός επέστρεψε στη Μονή και, όπως κατήγγειλε, δέχθηκε εκ νέου επίθεση και προπηλακισμό από τους ίδιους μοναχούς που είχαν προηγουμένως ζητήσει την παύση του. Ο ίδιος έκανε λόγο για «πραξικοπηματίες μοναχούς» που στράφηκαν εναντίον του.Αντίθετα, οι μοναχοί απορρίπτουν κατηγορηματικά τις καταγγελίες. Ο Ιερομόναχος Μιχαήλ περιέγραψε ότι γύρω στις 20:30 άκουσαν φωνές από τα κελιά τους και διαπίστωσαν την παρουσία του Αρχιεπισκόπου, συνοδευόμενου – όπως υποστηρίζει – από «8 με 10 άτομα» που έμοιαζαν «με μισθοφόρους Αιγυπτίους». «Έπιαναν τους πατέρες και τους έβγαζαν διά της βίας έξω», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι μοναχοί δεν πρόλαβαν καν να αντικρίσουν τον Δαμιανό.Οι 11 διαγραμμένοι μοναχοί παραμένουν σε ξενώνα της Μονής που χρησιμοποιείται για τη φιλοξενία προσκυνητών, λίγα μέτρα έξω από το μοναστήρι, διατηρώντας ανοιχτή την αμφισβήτηση της ηγουμενίας του Αρχιεπισκόπου. Από την πλευρά του, ο Δαμιανός συνεχίζει να μιλά για πραξικόπημα σε βάρος του, ενώ οι μοναχοί δηλώνουν ότι βρίσκονται αντιμέτωποι με πιέσεις και βίαιες πρακτικές.Η κατάσταση θυμίζει πλέον «πολιορκία», με τον Αρχιεπίσκοπο να παραμένει εντός του μοναστηριού και τους αντιπάλους του εκτός των τειχών, σε μια σύγκρουση που έχει μετατραπεί σε μείζον ζήτημα για τη Σιναϊτική Αδελφότητα και προκαλεί ανησυχία για το μέλλον της ιστορικής Μονής.