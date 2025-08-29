Έφερνε με το ταχυδρομείο από τις ΗΠΑ συσκευές ατμίσματος με κάνναβη - Θα τις διακινούσε σε ανήλικους στα Εξάρχεια

Σημειώνεται ότι, όπως έχει διαπιστωθεί οι συσκευές ατμισμού που περιέχουν κάνναβη είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες κυρίως σε άτομα νεαρής ηλικίας, με σοβαρούς κινδύνους τόσο για την υγεία τους όσο και για την παραβατική συμπεριφορά που μπορεί να ακολουθήσει. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει τις δράσεις της για την προστασία των παιδιών και της νεολαίας από τέτοιου είδους απειλές, διασφαλίζοντας την υγεία και την ασφάλεια της κοινωνίας.