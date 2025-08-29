Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης
Έφερνε με το ταχυδρομείο από τις ΗΠΑ συσκευές ατμίσματος με κάνναβη - Θα τις διακινούσε σε ανήλικους στα Εξάρχεια
Από το Τελωνείο Αερολιμένα Αθηνών εντοπίστηκε ταχυδρομικό δέμα που περιείχε συνολικά 50 συσκευασίες ατμίσματος κάνναβης συνολικού βάρους 100 γραμμαρίων
Συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης (28/8) σε περιοχή της Αττικής, 31χρονος ημεδαπός, ο οποίος εισήγαγε ταχυδρομικά από τις ΗΠΑ συσκευές ατμίσματος με περιεχόμενο ακατέργαστη κάνναβη, με σκοπό τη διακίνηση στην περιοχή των Εξαρχείων.
Ειδικότερα, από το Τελωνείο Αερολιμένα Αθηνών εντοπίστηκε ταχυδρομικό δέμα που περιείχε συνολικά 50 συσκευασίες ατμίσματος κάνναβης συνολικού βάρους 100 γραμμαρίων. Ακολούθως, μετά από έγκριση του αρμόδιου Εισαγγελέα Εφετών, ανατέθηκε από το Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών (Σ.Ο.Δ.Ν.) στην Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, η διενέργεια ελεγχόμενης παράδοσης του ταχυδρομικού δέματος κατά την οποία συνελήφθη ο κατηγορούμενος.
Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικία, καθώς και από την κατοχή του 31χρονου, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 50 συσκευασίες ατμίσματος με περιεχόμενο ακατέργαστη κάνναβη βάρους 100 γραμμαρίων,
- 2 αυτοσχέδιες συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 13,1 γραμμαρίων,
- το χρηματικό ποσό των 100 ευρώ,
- ζυγαριά ακριβείας,
- 2 τρίφτες κάνναβης,
- συσκευή κινητής τηλεφωνίας και
- δίκυκλο.
Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Σημειώνεται ότι, όπως έχει διαπιστωθεί οι συσκευές ατμισμού που περιέχουν κάνναβη είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες κυρίως σε άτομα νεαρής ηλικίας, με σοβαρούς κινδύνους τόσο για την υγεία τους όσο και για την παραβατική συμπεριφορά που μπορεί να ακολουθήσει. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει τις δράσεις της για την προστασία των παιδιών και της νεολαίας από τέτοιου είδους απειλές, διασφαλίζοντας την υγεία και την ασφάλεια της κοινωνίας.
