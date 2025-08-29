Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης
Ανάβυσσος: Διάρρηξη με λεία αξίας άνω των 230.000 ευρώ σε μεζονέτα που μένουν Ουκρανοί
Οι διαρρήκτες έκλεψαν επίσης ένα ηλεκτρικό ποδήλατο αξίας 10.000 ευρώ και ένα αυτοκίνητο της οικογένειας
Διάρρηξη με πλούσια λεία εκτυλίχθηκε σε μεζονέτα της Ανάβυσσου που διαμένει οικογένεια από την Ουκρανία.
Αγνωστοι δράστες, παραβιάζοντας την κλειδαριά της κεντρικής πόρτας του σπιτιού, αλλά και της μπαλκονόπορτας κατάφεραν να εισέλθουν στο σπίτι που διαμένει με τους γονείς της μια 27χρονη από την Ουκρανία, η οποία έκανε και την καταγγελία στις Αρχές. Αφού απέκτησαν πρόσβαση στο εσωτερικό του σπιτιού, και αφαίρεσαν από χρηματοκιβώτιο που παραβίασαν, το χρηματικό ποσό των 82.800 ευρώ, καθώς και κοσμήματα.
Ακολούθως, οι δράστες ερεύνησαν τους χώρους και αφαίρεσαν επιπλέον κοσμήματα από τα υπνοδωμάτια. Η συνολική αξία των αφαιρεθέντων κοσμημάτων, κατ’ εκτίμηση των παθόντων, ανέρχεται στο ποσό των 150.000 ευρώ.
Στη συνέχεια, οι δράστες αφαίρεσαν το καταγραφικό μηχάνημα βιντεοσκόπησης των χώρων της οικίας, ενώ ακολούθως μετέβησαν στον χώρο στάθμευσης, από όπου αφαίρεσαν ένα ηλεκτρικό ποδήλατο αξίας 10.000 ευρώ, καθώς και ένα αυτοκίνητο μάρκας KIA Sportage ιδιοκτησίας των παθόντων, με το κλειδί του.
