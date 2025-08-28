Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Ήφαιστο Κομοτηνής - Δείτε βίντεο
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Ήφαιστο Κομοτηνής - Δείτε βίντεο

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με 11 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ - Είχε σταλεί μήνυμα 112 για ετοιμότητα

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Ήφαιστο Κομοτηνής - Δείτε βίντεο
Χωρίς ενεργό μέτωπο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Ήφαιστος Κομότηνης.

Θυμίζεται πως  λίγο μετά τις 19.00 είχε σταλεί μήνυμα 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Παρατηρητής της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης να είναι σε ετοιμότητα.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με 11 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 2 αεροσκάφη.

Δείτε βίντεο από το σημείο:


 

