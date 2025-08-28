Η νέα αθλητική σεζόν παίζει στην bwin που μοιράζει 1.165 δώρα στη νέα της προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση!
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Ήφαιστο Κομοτηνής - Δείτε βίντεο
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με 11 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ - Είχε σταλεί μήνυμα 112 για ετοιμότητα
Χωρίς ενεργό μέτωπο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Ήφαιστος Κομότηνης.
Θυμίζεται πως λίγο μετά τις 19.00 είχε σταλεί μήνυμα 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Παρατηρητής της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης να είναι σε ετοιμότητα.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με 11 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 2 αεροσκάφη.
Δείτε βίντεο από το σημείο:
