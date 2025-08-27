Υπουργείο Άμυνας: Τοποθετείται γιατρός οπλίτης θητείας στο Περιφερειακό Ιατρείο Ψερίμου
Υπουργείο Άμυνας: Τοποθετείται γιατρός οπλίτης θητείας στο Περιφερειακό Ιατρείο Ψερίμου
Το νησί είχε μείνει χωρίς γιατρό εδώ και περίπου ένα μήνα - Με στοχευμένες πρωτοβουλίες συνεχίζουμε να ενισχύουμε έμπρακτα το δημόσιο σύστημα υγείας, δήλωσε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης
Την τοποθέτηση Ιατρού Οπλίτη Θητείας, πτυχιούχου Ιατρικής, για την υγειονομική κάλυψη του Περιφερειακού Ιατρείου Ψερίμου, ανακοίνωσε το υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά την απόφαση που έλαβε ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης.
Το πρόβλημα στο νησί ήταν σημαντικό μετά την αποχώρηση του γιατρού που υπήρχε εκεί πριν από περίπου ένα μήνα, με μητέρες να λένε πως δεν μπορούσαν να παραμείνουν με αυτά τα δεδομένα.
O Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης δήλωσε σχετικά: «Οι Ένοπλες Δυνάμεις στέκονται διαρκώς στο πλευρό της κοινωνίας, έτοιμες να προσφέρουν βοήθεια όπου και όποτε χρειαστεί. Με στοχευμένες πρωτοβουλίες συνεχίζουμε να ενισχύουμε έμπρακτα το δημόσιο σύστημα υγείας, διασφαλίζοντας ότι κάθε πολίτης και ιδιαίτερα οι κάτοικοι νησιών μας, όπως αυτό της Ψερίμου, θα έχουν δημόσια ιατροφαρμακευτική κάλυψη».
Ειδήσεις σήμερα:
Αστυνομικοί σκαρφάλωσαν σε μπαλκόνι πρώτου ορόφου στα Καμίνια και έσωσαν 5χρονο αγοράκι
Πέφτουν σε βαθμολογία πανεπιστήμια, κολέγια - Έκπληξη η άνοδος των στρατιωτικών σχολών
Ανησυχία για ελληνικά αυγά: Εντοπίστηκαν τοξικές ουσίες και φυτοφάρμακα, σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του ΕΚΠΑ
