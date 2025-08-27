Εύβοια: Οριοθετήθηκε άμεσα η φωτιά κοντά στο εργοστάσιο της ΔΕΗ
Εύβοια: Οριοθετήθηκε άμεσα η φωτιά κοντά στο εργοστάσιο της ΔΕΗ

Η φωτιά είναι στην περιοχή του Αλιβερίου

Εύβοια: Οριοθετήθηκε άμεσα η φωτιά κοντά στο εργοστάσιο της ΔΕΗ
Συναγερμός ήχησε στην πυροσβεστική το πρωί της Τετάρτης 27 Αυγούστου για φωτιά στην Εύβοια.

Η αιτία ήταν φωτιά στην περιοχή του εργοστασίου φυσικού αερίου της ΔΕΗ στο Αλιβέρι στο Δήμο Κύμης Αλιβερίου.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο και άμεσα την οριοθέτησαν.


