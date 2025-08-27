Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου καταρτίζει τους/τις εκπαιδευτικούς του αύριο, παρέχοντας τη δυνατότητα εμβάθυνσης και εξειδίκευσης σε αυτό το τόσο σημαντικό έργο που έχουν να επιτελέσουν
Εύβοια: Οριοθετήθηκε άμεσα η φωτιά κοντά στο εργοστάσιο της ΔΕΗ
Εύβοια: Οριοθετήθηκε άμεσα η φωτιά κοντά στο εργοστάσιο της ΔΕΗ
Η φωτιά είναι στην περιοχή του Αλιβερίου
Συναγερμός ήχησε στην πυροσβεστική το πρωί της Τετάρτης 27 Αυγούστου για φωτιά στην Εύβοια.
Η αιτία ήταν φωτιά στην περιοχή του εργοστασίου φυσικού αερίου της ΔΕΗ στο Αλιβέρι στο Δήμο Κύμης Αλιβερίου.
Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο και άμεσα την οριοθέτησαν.
