Διορισμοί εκπαιδευτικών: Ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας 8.823 εκπαιδευτικών - Oι ημερομηνίες
Από 26 Αυγούστου έως 1 Σεπτεμβρίου η ορκωμοσία και η ανάληψη υπηρεσίας
Με ανακοίνωσή του, το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κάνει γνωστό ότι την Τρίτη (26/8) αναμένεται να δημοσιευθεί στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως περίληψη τριών αποφάσεων της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που αφορούν στο μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, καθώς και σε ΚΕΔΑΣΥ.
Ειδικότερα, αναμένεται να δημοσιευτούν:
α) η υπό στοιχεία 101817/Ε1/25.08.2025 απόφαση με θέμα «Διορισμός 5.552 εκπαιδευτικών από τους εγγεγραμμένους στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ Εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης των Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. 1ΓΕ/2023, 2ΓΕ/2023 και 1ΓΤ/2024 (Γ΄ 1851/2024, διορθ. σφάλματος Γ΄ 2024/2024, Γ΄ 2415/2024, Γ΄ 2416/2024 και Γ΄ 2362/2025, όπως ισχύουν).»,
β) η υπό στοιχεία 101819/Ε1/25.08.2025 απόφαση με θέμα «Διορισμός 3.196 εκπαιδευτικών εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ του Α.Σ.Ε.Π. υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης των Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. 3ΕΑ/2022 και 4ΕΑ/2022 (Γ΄1618/2023 και Γ΄1845/2023 αντιστοίχως, όπως ισχύουν).» και
γ) η υπό στοιχεία 101814/Ε1/25.08.2025 απόφαση με θέμα «Διορισμός 75 εκπαιδευτικών κλάδου/ειδικότητας ΠΕ79.01 Μουσικής Επιστήμης, εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ της Προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. 1ΓΕ/2023 ΑΣΕΠ (Γ΄ 1851/2024 και Γ΄ 2024/2024 διόρθωση σφάλματος), σε Μουσικά Σχολεία.»
Στην περίπτωση αυτή, οι διοριζόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν στον/στην προϊστάμενο/η της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας από την Τρίτη 26 Αυγούστου έως και τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου 2025.
