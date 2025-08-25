Θεσσαλονίκη: Μπήκε στη φυλακή για ενδοοικογενειακή βία και μόλις αποφυλακίστηκε, απείλησε τον πατέρα του

Ο 49χρονος είχε αποφυλακιστεί στις 14 Αυγούστου, ήταν έγκλειστος για εννέα μήνες λόγω ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος των γονέων του - Όταν βγήκε, τους ζητούσε χρήματα και απείλησε τον πατέρα του σε περίπτωση που δεν του τα έδιναν