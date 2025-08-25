Θεσσαλονίκη: Μπήκε στη φυλακή για ενδοοικογενειακή βία και μόλις αποφυλακίστηκε, απείλησε τον πατέρα του
Ο 49χρονος είχε αποφυλακιστεί στις 14 Αυγούστου, ήταν έγκλειστος για εννέα μήνες λόγω ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος των γονέων του - Όταν βγήκε, τους ζητούσε χρήματα και απείλησε τον πατέρα του σε περίπτωση που δεν του τα έδιναν
Από τη φυλακή στο σπίτι και από το σπίτι στη φυλακή. Αυτήν την πορεία ακολούθησε ένας 49χρονος άνδρας στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος εξέτισε ποινή για ενδοοικογενειακή βία και αποφυλακίστηκε πριν από δέκα ημέρες. Ωστόσο, σήμερα κατέληξε ξανά σε σωφρονιστικό κατάστημα, αφού επανέλαβε την ίδια συμπεριφορά.
Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης για απόπειρα βιαιοπραγίας εις βάρος του πατέρα του και για παραβίαση περιοριστικών όρων. Το δικαστήριο του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 13 μηνών χωρίς αναστολή, ενώ αποφάσισε η έφεσή του να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής.
Ο 49χρονος είχε αποφυλακιστεί μόλις στις 14 Αυγούστου, καθώς βρισκόταν έγκλειστος για εννέα μήνες λόγω περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος των γονέων του. Παρόλο που είχε ως όρο να μη τους πλησιάζει, μετά την αποφυλάκισή του εκείνοι πίστευαν πως θα άλλαζε συμπεριφορά και προσφέρθηκαν να τον φιλοξενήσουν στο σπίτι τους και να τον βοηθήσουν οικονομικά — κάτι που έκαναν και το διάστημα που ήταν στη φυλακή, παρά τα όσα είχαν περάσει στα χέρια του.
Τα πράγματα, όμως, δεν πήγαν όπως τα υπολόγιζαν, καθώς από τις πρώτες κιόλας ημέρες ο κατηγορούμενος ξεκίνησε να δημιουργεί προβλήματα και να ζητάει διαρκώς χρήματα από τον πατέρα του. «Μαλώναμε γιατί δεν είχα να του δώσω κάποια στιγμή άλλα χρήματα. Από τις 14 Αυγούστου του έδωσα συνολικά 450 ευρώ και ζητούσε κι άλλα. Το Σάββατο με απείλησε ότι, αν δεν του δίνω χρήματα, “από δω και πέρα θα δεις τι θα γίνει”. Δεν αντέχουμε άλλο», κατέθεσε ο ηλικιωμένος πατέρας του στο δικαστήριο.
Μάλιστα, το θύμα τόνισε ότι θέλει το καλό του παιδιού του, το οποίο είναι εξαρτημένο από την κοκαΐνη, όμως φοβάται για τη σωματική ακεραιότητα του ίδιου και της συζύγου του.
Από τη μεριά του, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι απείλησε τον πατέρα του, ωστόσο παραδέχθηκε ότι «μπορεί να ανέβαζα τον τόνο της φωνής μου όταν ζητούσα χρήματα». Επιπλέον, ισχυρίστηκε ότι τα ζητούσε σταδιακά για να καλύψει βασικές του ανάγκες, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Κάπως πρέπει και εγώ να ζήσω». Ο 49χρονος ανέφερε στο δικαστήριο ότι προτίθεται να εργαστεί στην επιχείρηση του πατέρα του, προκειμένου να μη καταλήξει ξανά στη φυλακή. Ωστόσο, κρίθηκε ότι δεν έχει πρόθεση να εργαστεί και είναι πιθανό να επαναλάβει την ίδια συμπεριφορά, κι έτσι αποφασίστηκε να επιστρέψει στη φυλακή.
