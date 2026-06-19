ΕΚΠΑ: Στρατηγική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών

Γ. Σιάσος για τη συμφωνία-σταθμό ΕΚΠΑ - EASA: «Η επιστήμη οφείλει να λειτουργεί ως γέφυρα συνεργασίας»





Η στρατηγική αυτή σύμπραξη δημιουργεί νέες προοπτικές για κοινές δράσεις, συνδέοντας το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας με έναν από τους σημαντικότερους ευρωπαϊκούς θεσμούς προαγωγής της επιστήμης, των γραμμάτων και των τεχνών.







Την εκδήλωση άνοιξε με προσφώνησή του ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, καθηγητής Klaus Mainzer, ο αντιπρόεδρος της Ακαδημίας, Καθηγητής Ιωάννης Λυριντζής, καθώς και ο εθνικός εκπρόσωπος του Ελληνικού Παραρτήματος της EASA, ομότιμος Καθηγητής Εμμανουήλ Φραγκούλης.



Ο Πρόεδρος της European Academy of Science and Arts (EASA), καθηγητής Klaus Mainzer μαζί με τον Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητή Γεράσιμο Σιάσο



Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών, επισφραγίζοντας τη νέα θεσμική συνεργασία των δύο φορέων.



Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε ομιλία του πρώην Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών και επίτιμου καθηγητή Γεωργίου Μπαμπινιώτη με θέμα «Ρήμα: το “γίγνεσθαι” και το “είναι” του λόγου». Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την καταληκτική ομιλία του προέδρου της EASA, καθηγητή Klaus Mainzer, με τίτλο «Challenges of Europe’s Future. From Greek Heritage to Innovative Competitiveness», ενώ ακολούθησε μουσικό πρόγραμμα.



Κλείσιμο Ο πρ. Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Επίτιμος Καθηγητής Γεώργιος Μπαμπινιώτης







Μια νέα εποχή συνεργασίας εγκαινιάζουν το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ( ΕΚΠΑ ) και η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών (European Academy of Sciences and Arts - EASA), με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας που αποσκοπεί στην ενίσχυση της διεθνούς εξωστρέφειας, της ερευνητικής αριστείας και του διεπιστημονικού διαλόγου.Η στρατηγική αυτή σύμπραξη δημιουργεί νέες προοπτικές για κοινές δράσεις, συνδέοντας το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας με έναν από τους σημαντικότερους ευρωπαϊκούς θεσμούς προαγωγής της επιστήμης, των γραμμάτων και των τεχνών.Η τελετή υπογραφής του Μνημονίου πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026.Την εκδήλωση άνοιξε με προσφώνησή του ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος . Χαιρετισμούς απηύθυναν ο πρόεδρος της EASA, καθηγητής, ο αντιπρόεδρος της Ακαδημίας, Καθηγητής Ιωάννης Λυριντζής, καθώς και ο εθνικός εκπρόσωπος του Ελληνικού Παραρτήματος της EASA, ομότιμος Καθηγητής Εμμανουήλ Φραγκούλης.Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών, επισφραγίζοντας τη νέα θεσμική συνεργασία των δύο φορέων.Στο πλαίσιο της εκδήλωσηςκαι επίτιμου καθηγητή Γεωργίου Μπαμπινιώτη με θέμα «Ρήμα: το “γίγνεσθαι” και το “είναι” του λόγου». Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την καταληκτική ομιλία του προέδρου της EASA, καθηγητή Klaus Mainzer, με τίτλο «Challenges of Europe’s Future. From Greek Heritage to Innovative Competitiveness», ενώ ακολούθησε μουσικό πρόγραμμα.

Κατά την τοποθέτησή του, ο Πρύτανης Γεράσιμος Σιάσος χαρακτήρισε τη συμφωνία ως την απαρχή μιας σημαντικής θεσμικής συνεργασίας, η οποία βασίζεται σε κοινές αξίες, στην αφοσίωση στην επιστημονική αριστεία και στην προώθηση της γνώσης, της έρευνας και της διεθνούς ακαδημαϊκής συνεργασίας.



Όπως ανέφερε, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως το πρώτο και μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας, υπηρετεί επί σχεδόν δύο αιώνες την πρόοδο της επιστήμης, της εκπαίδευσης και της κοινωνίας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ισχυρή διεθνής παρουσία του Ιδρύματος, οι σημαντικές ερευνητικές διακρίσεις, η συμμετοχή του σε ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα και ο διαρκής προσανατολισμός του προς την εξωστρέφεια αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών που ενισχύουν την ακαδημαϊκή του αποστολή.



Ο κ. Σιάσος τόνισε ότι η υπογραφή του Μνημονίου δημιουργεί ένα σταθερό θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη κοινών ερευνητικών πρωτοβουλιών, τη συνδιοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και συμποσίων, την υποβολή κοινών προτάσεων χρηματοδότησης, καθώς και την ενίσχυση της ακαδημαϊκής κινητικότητας και δικτύωσης. Πρόκειται, όπως σημείωσε, για μια συνεργασία που διευρύνει τις δυνατότητες και των δύο ιδρυμάτων και ενισχύει τη διεθνή απήχηση του παραγόμενου επιστημονικού έργου.



Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη φιλοξενία του Ελληνικού Παραρτήματος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών στο ΕΚΠΑ, επισημαίνοντας ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση του κύρους του Πανεπιστημίου Αθηνών και συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της παρουσίας της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό ακαδημαϊκό χάρτη.



Κλείνοντας, ο Πρύτανης υπογράμμισε ότι σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη και ο κόσμος καλούνται να αντιμετωπίσουν σύνθετες προκλήσεις, η συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων, ακαδημιών και ερευνητικών φορέων καθίσταται περισσότερο αναγκαία από ποτέ, σημειώνοντας πως «η επιστήμη οφείλει να λειτουργεί ως γέφυρα συνεργασίας και ως δύναμη προόδου».