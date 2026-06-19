H εταιρεία αξιοποιεί την ενέργεια των ανθρώπων της, τη δυναμική του αθλητισμού και τη δύναμη της τεχνολογίας με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής, της συμπερίληψης και της αλληλεγγύης.
Κρήτη: Συνελήφθη για απείθεια και οπλοκατοχή ανήλικος στα Σφακιά
Κρήτη: Συνελήφθη για απείθεια και οπλοκατοχή ανήλικος στα Σφακιά
Η ανακοίνωση της Αστυνομίας
Συνελήφθη την Πέμπτη (18/06) στα Σφακιά ανήλικος από την ΟΠΚΕ Χανίων, καθώς σε έλεγχο προσπάθησε να διαφύγει και στην κατοχή του βρέθηκε περίστροφο με φυσίγγια.
Για την υπόθεση συνελήφθη και 47χρονη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την καταπολέμηση παραβατικών συμπεριφορών, αστυνομικοί ανωτέρω Υπηρεσίας χθες (18.06.2026) το απόγευμα, επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο σε Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο οδηγούμενο από τον ημεδαπό πλην όμως αυτός προσπάθησε να τον αποφύγει και αφού ακινητοποιήθηκε στη συνέχεια διαπιστώθηκε να κατέχει ένα περίστροφο με φυσίγγια.
Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων».
Για την υπόθεση συνελήφθη και 47χρονη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Η αστυνομία σε ανακοίνωση της αναφέρει:«Συνελήφθη απογευματινές ώρες χθες (18.06.2026) σε περιοχή του Δήμου Σφακίων από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Χανίων ανήλικος ημεδαπός για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και απείθεια. Επιπλέον συνελήφθη 47χρονη ημεδαπή για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την καταπολέμηση παραβατικών συμπεριφορών, αστυνομικοί ανωτέρω Υπηρεσίας χθες (18.06.2026) το απόγευμα, επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο σε Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο οδηγούμενο από τον ημεδαπό πλην όμως αυτός προσπάθησε να τον αποφύγει και αφού ακινητοποιήθηκε στη συνέχεια διαπιστώθηκε να κατέχει ένα περίστροφο με φυσίγγια.
Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων».
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