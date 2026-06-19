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Συνελήφθη 53χρονος για πλαστά χαρτονομίσματα και οπλοκατοχή στον Πειραιά
Συνελήφθη 53χρονος για πλαστά χαρτονομίσματα και οπλοκατοχή στον Πειραιά
Ο 53χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές
Ένας 53χρονος Έλληνας συνελήφθη χθες στον Πειραιά για πλαστογραφία νομισμάτων και άλλων μέσων πληρωμής, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 18 Ιουνίου 2026 από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, έπειτα από αξιοποίηση στοιχείων που είχαν προκύψει στο πλαίσιο προανακριτικής έρευνας. Στη συνέχεια, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών έκαναν έρευνα στην οικία του κατηγορουμένου, παρουσία δικαστικού λειτουργού.
Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 187 φυσίγγια αεροβόλου όπλου, 104 φυσίγγια, 55 πλαστά χαρτονομίσματα, έξι φυσίγγια κρότου-αερίου, όπλο εκτόξευσης φωτοβολίδων, στυλό που είχε μετατραπεί ώστε να εκτοξεύει φυσίγγια, τέσσερα μαχαίρια, τρεις αναδιπλούμενοι σουγιάδες, ένα ξίφος και μία πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος.
Ο 53χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια και άλλα αδικήματα, αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 18 Ιουνίου 2026 από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, έπειτα από αξιοποίηση στοιχείων που είχαν προκύψει στο πλαίσιο προανακριτικής έρευνας. Στη συνέχεια, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών έκαναν έρευνα στην οικία του κατηγορουμένου, παρουσία δικαστικού λειτουργού.
Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 187 φυσίγγια αεροβόλου όπλου, 104 φυσίγγια, 55 πλαστά χαρτονομίσματα, έξι φυσίγγια κρότου-αερίου, όπλο εκτόξευσης φωτοβολίδων, στυλό που είχε μετατραπεί ώστε να εκτοξεύει φυσίγγια, τέσσερα μαχαίρια, τρεις αναδιπλούμενοι σουγιάδες, ένα ξίφος και μία πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος.
Ο 53χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια και άλλα αδικήματα, αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
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